«Vi er omringet av militæret»

Parlamentsmedlemmer frykter at de blir arrestert, og i natt ryktes det at internett blir skrudd av. Da ventes flere arrestasjoner.

Militære har tatt kontrollen i Myanmar. Her står de utenfor området hvor parlamentsmedlemmene befinner seg i Naypyidaw. Foto: Stringer / Reuters, NTB scanpix

Nå nettopp

«Hi. This is Khin Maung Win. Are you safe?» skrev Win i en tekstmelding til en av Myanmars parlamentsmedlemmer, Zin Mar Aung, mandag morgen. Win jobber for Democratic Voice of Burma i Oslo. En TV- og radiokanal som når ut til om lag 5 millioner burmesere.

Zin Mar Aung tilhører det folkevalgte partiet National League for Democracy (NLD) som vant valget med et skred i november. Nå sitter lederen, Aung San Suu Kyi, fengslet. Resten av NLDs parlamentsmedlemmer sitter i partiets lokaler i et inngjerdet område i Myanmars hovedstad, Naypyidaw. Foreløpig har de det bra. Men svaret fra Zin Mar Aung vekker bekymring hos Win.

Fakta Democratic Voice of Burma En radio- og TV-stasjon eid av eksilburmesere. Etablert i Oslo i 1992 hvor de hadde base frem til 2013. Samler inn nyheter via journalister i skjul i Burma og langs landets grenser. Under militærdiktaturet var DVB en unik informasjonskilde for innbyggerne i Myanmar. Med base i Oslo sørget de for å bringe nyheter både inn til Myanmar og ut av landet – som i 2007, da stasjonen dokumenterte hvordan soldater slo ned på demonstranter og munker med grov vold. Kilder: Wikipedia og Aftenposten Vis mer

Hamstrer mat og tømmer minibanker

Før de fleste hadde våknet til en ny dag i Myanmar mandag, var landet overtatt av militæret. Men det tok noen timer før folk forsto at de var utsatt for et militærkupp.

Aye Chan Naing er redaktør i Democratic Voice of Burma. Han var i morgentimene i kontakt med flere kilder i Myanmars største by, Yangon. Stemningen var ifølge kildene ganske normal.

– De sier at de ser noen militære styrker og lastebiler i gatene, men ikke mye foreløpig.

Folk hamstrer ris i Yangon mandag 1. februar. Foto: Andrew Nachemson, NTB scanpix

– Hvordan reagerer folk?

– Mange har i panikk for hva som kommer til å skje, dratt i butikken og handlet nødvendige matvarer. Derfor er mange matbutikker nå tømt. Det er også lange køer til minibankene, forteller Naing.

For journalister er sikkerhetssituasjonen nå kraftig forverret, ifølge Naing.

– Vi har fått rapporter om at journalister er blitt banket opp av grupper som støtter de militære, forteller han.

Frykter at internett blir skrudd av

«Vi er omringet av militæret», skriver Zin Mar Aung i en melding til Win på Facebook mandag ettermiddag. Aung er medlem av parlamentet.

Hun skriver videre at de forventer å bli arrestert eller tatt med til et nytt område i løpet av kvelden.

Win sier til Aftenposten at han tror flere arrestasjoner vil følge i dagene som kommer.

– Vi har fått meldinger om at internett kommer til å bli skrudd av i kveld. Det indikerer at flere kommer til å bli arrestert, sier han.

Han tror arrestasjonene vil dreie seg om aktivister og tilhengere av partiet med innflytelse.

Også Kristian Stokke, styreleder av Myanmarkomiteen i Norge har vært i kontakt med flere parlamentarikere i hovedstaden Naypyidaw mandag. Kildene han har snakket med, forteller også at de er omringet av militære.

Win sier at parlamentarikerne han har snakket med nå, forventer støtte fra EU og USA, samt Norge.