Foto: Morten Uglum Her brøt USAs borgerkrig ut i 1861. Titusener av kanonkuler la Fort Sumter i ruiner i løpet av krigen. I dag heises flagget daglig for å markere samhold. I et splittet USA frykter mange amerikanere nå ny uro. Verden Amerikansk politikk Hærverk, trusler og grisehoder: Er dette den nye politiske hverdagen i USA?

CHARLESTON/ATLANTA (Aftenposten): Amerikanere frykter en slags borgerkrig på lavbluss de neste årene.

Nå nettopp

Den 12. mai 1861 klokken halv fem på morgenen fyrte slaveeier Edmund Ruffin av en kanon. Det var startskuddet for USAs blodige borgerkrig. Den skulle vare fire år.

Fort Sumter som ble angrepet den gang, er nå et turistmål. 800.000 tar årlig båten fra Charleston i Sør-Carolina ut til den lille holmen der krigen startet.

1861 som i år?

En parkvokter ønsket en morgen nylig en håndfull gjester velkommen med litt galgenhumor:

– I 1861 var mye som i år. Et jevnt presidentvalg var nettopp avholdt. Fred og fordragelighet preget samfunnet. Debatten var vennlig og høflig. Alle ville hverandre godt, smilte han og høstet latter.

Etter angrepet på Kongressen 6. januar mener historikere at landet er i sin mest faretruende situasjon siden 1861. Eksperter frykter at USA kan stå overfor en slags borgerkrig light. I den ser de for seg trusler, vold og hærverk.