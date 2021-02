Han var én av tusenvis av politiske fanger. Etter seks år i fengsel klarte ikke Moe Aye å holde en kopp.

Da Moe Aye slapp ut av fengsel, var han så svekket at han ikke engang var i stand til å holde en kopp. Militærkuppet i Myanmar vekker kalde gufs fra fortiden.

Moe Aye og andre demokratiforkjempere var så glade da en folkevalgt regjering ble innsatt i Myanmar etter valget i 2015. Nå er fremtiden uviss. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Da 57-åringen fikk høre om militærkuppet i Myanmar tidligere denne uken, vekket det vonde minner.

– Det er et mareritt, ikke bare for meg, men for hele min generasjon, sier Moe Aye, mens han går langs den trafikkerte veien på Lambertseter.