Politiet advarer Trump-tilhengere på vei til Washington DC: Ikke ta med våpen

Bilkaravaner med Trump-tilhengere skal være på vei til Washington DC for å støtte presidenten. Men Trump virker ikke lenger fullt så sikker på at han ikke har tapt.

«Vi får se hvem som kommer tilbake i januar», sa president Donald Trump i rosehagen til Det hvite hus. Foto: AP / NTB scanpix

6 minutter siden

Politiet i den USAs hovedstad rustet seg lørdag til å ta imot en bilkaravane med Trump-tilhengere som var på vei fra Texas. Politiet ba demonstranter la være å ta med seg våpen til støttedemonstrasjonene som er planlagt i dag.

– Vi ser på sosiale medier at noen har planlagt å ha med seg skytevåpen til byen vår. Men det er forbudt å bære skytevåpen i alle de områdene der demonstrasjonene vil finne sted, sa politisjef Peter Newsham til NBC.

Et drøyt dusin grupperinger har meldt sin deltagelse. Blant annet har «Kvinner for Trump» planer om å marsjere til høyesterettsbygningen. Hele 70 prosent av republikanske velgere tror ikke at valget gikk fritt og rettferdig for seg, ifølge en spørreundersøkelse. Også grupperinger fra den ytterliggående høyresiden, som American Nationals og Proud Boys, har ifølge Reuters meldt sin ankomst til Washington.

Trump-supportere i Washington i går. Det er ventet flere i dag. Men det er stor usikkerhet om hvor mange som vil mobilisere for Trump tross valgnederlaget. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Nevnte ikke Biden

Natt til lørdag norsk tid innkalte Donald Trump til sin første pressekonferanse siden valget 3. november. Hadde han tenkt å erkjenne nederlaget likevel, halvannen uke på overtid?

Svaret var nei. Trump snakket ikke om valget i det hele tatt. Han snakket om arbeidet med å utvikle vaksiner mot covid-19. Uten Trump-administrasjonens innsats hadde det tatt mellom tre og fem år, ikke ti måneder, å få frem vaksinen, ifølge Trump.

Navnet til valgets vinner, Joe Biden, ble ikke nevnt på pressekonferansen. Så glapp det likevel ut av Trump et par setninger som kunne tyde på at han ikke er så skråsikker på å beholde jobben sin likevel.

«Hva som enn skjer i fremtiden, hvilken administrasjon som kommer tilbake i januar. Tiden vil vise, men det jeg kan si er at denne administrasjonen ikke vil innføre nedstengning», sa presidenten.

Mer skulle ikke til for å skape overskrifter i amerikanske medier om at han kanskje er på gli mot å anerkjenne nederlaget. «I et kort øyeblikk i rosehagen kunne det virke som om presidenten likevel innser at hans tid i jobben er over», skrev CNN.

Donald Trump er langt fra den første som har strevd med å erkjenne nederlag. Verden er full av dårlige tapere.

Trump-tilhenger i Orange County i California vil ha seg frabedt at Joe Biden stjeler valget. Foto: Paul Bersebach / The Orange County Register / NTB scanpix

Har tapt i Georgia og Arizona

Tradisjonen etter amerikanske presidentvalg er at taperen ringer vinneren og erkjenner sitt nederlag. Men dette sitter svært langt inne for Donald Trump. I halvannen uke har han i stedet holdt fast på sin antagelse om at seieren ble frastjålet ham.

Men presset øker mot Trump, som hittil ikke har klart å få frem noen dokumentasjon på at det foregikk valgfusk:

Biden ble av fredag av CNN og andre nyhetsorganisasjoner erklært som vinner også av Georgia. En omtelling for hånd er allerede i gang, da avstanden mellom kandidatene var på under et halvt prosentpoeng. Men Biden har nå et flertall på 306 mot 232 i valgmannskollegiet som formelt velger presidenten 14. desember.

Flere av søksmålene som Trump-kampanjen har reist, med påstander om uregelmessigheter ved stemmeopptellingen, er allerede blitt avvist. Senest fredag fikk Trump tre rettslige kjennelser mot seg i Michigan, Pennsylvia og Arizona, ifølge The New York Times

Et advokatkontor som skulle føre sak for Trump i delstaten Pennsylvania, har trukket seg fra oppdraget. En større E-mail-kampanje er iverksatt for å få folk til å støtte arbeidet med disse søksmålene økonomisk. Men halvparten av midlene som kommer inn i denne kampanjen, kan komme til å gå til nedbetaling av gjeld fra valgkampanjen, skriver avisen USA Today

Stadig flere partifeller av Trump har gått ut og advart mot å stikke for mange kjepper i hjulene for Joe Biden og hans medarbeidere. Tidligere stabssjef i Det hvite hus, John Kelly, karakteriserer det som uforsvarlig å nekte Biden tilgang til gradert informasjon.

Trumps tidligere stabssjef John Kelly ser ingen grunn til å somle med å briefe Biden. Foto: AP / NTB scanpix

«Forsinkelsen i overgangen er en tiltagende nasjonal sikkerhet- og helsekrise. Det koster ikke den sittende administrasjonen noe som helst å briefe Biden, Harris, den nye stabssjefen og alle utpekte regjeringsmedlemmer og toppmedarbeidere, het det i en skriftlig uttalelse fra Kelly.

Smitterekord fredag

Koronapandemien viser ingen tegn til å flate ut, tvert imot: Fredag ble det registrert 306 232 nye covid-19-tilfeller i USA, det høyeste tallet noensinne for et enkeltdøgn. Et maktvakuum er ikke hva USA trenger i de drøye to månedene som gjenstår til Biden skal innsettes. må få tilgang til gradert informasjon.