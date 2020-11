De sto sammen om å slå Trump. Nå kommer sprekkene i Det demokratiske partiet til syne igjen.

Joe Biden var ikke engang utropt som vinner av presidentvalget. Likevel røk fløyene i Det demokratiske partiet i tottene på hverandre.

Senator Bernie Sanders og representant Alexandria Ocasio-Cortez kaller seg selv demokratiske sosialister. Det kan ha skremt mange amerikanske velgere. Foto: Scott Morgan, Reuters/NTB

I et telefonmøte mellom kongressrepresentantene forrige torsdag begynte oppvasken i det demokratiske partiet. Da pågikk fortsatt telling av stemmene. Men tre ting syntes klart:

Partiet lå an til å vinne presidentvalget.

Det ble vanskelig å få kontroll med Senatet. Demokratene er sannsynligvis avhengige av å vinne to omvalg i tradisjonelt konservative Georgia.

Partiet led flere nederlag i valgene til Representantenes hus. De møter med redusert flertall i januar.

I dagene før valget struttet partiet av selvtillit. Med gode meningsmålinger ventet de å vinne både Senatet og Huset. Nancy Pelosi, demokratenes leder i Huset, antydet at de kunne vinne så mange som 20 nye seter.

Abigail Spanberger mener at de radikale aktivistene i eget parti truer demokrater i mer konservative områder. Foto: Steve Helber, AP/NTB

Oppvaskmøte

Jubelen over å ta tilbake Det hvite hus kom i bakgrunnen da Pelosi samlet troppene. Ledelsen minnet om at møtet var lukket.

Selvsagt lekket det ut historier om gråt og hatske utfall.

Ifølge The Washington Post varte møtet i tre timer. Partiets høyre og venstre fløy angrep hverandre. The New York Times skriver at det var «tårer og sinne».

– Vi må aldri bruke ordet «sosialist» eller «sosialisme» igjen. Vi har mistet gode representanter på grunn av det, sa Abigail Spanberger fra Virginia.

Hun kommer fra et konservativt område og hadde bak seg en hard valgkamp.

Sinnet hennes rettet seg mot kollegene på venstresiden.

Hun fikk støtte fra representanten James E. Clyburn fra Sør-Carolina. Han advarte partifellene mot å snakke om å barbere politiets budsjetter, eller innføre helstatlig helsevesen.

Han sa at det er oppskriften på å tape de kommende senatsvalgene i Georgia.

Representanter fra oljestatene sa at alt snakk om avvikling av oljenæringen koster dem stemmer.

En vanlig forklaring på at partiet tapte oppslutning blant velgere med bakgrunn fra Latin-Amerika, er at særlig de som har erfaring fra Cuba og Venezuela lar seg skremme av at noen demokrater kaller seg sosialister.

Nettstedet Real Clear Politics mener mye tyder på at republikanernes skremmebilde av demokratene som en slags sosialismens fortropp, var effektivt.

Mens Alexandria Ocasio-Cortez snakker, lytter Rashida Tlaib, Ilhan Omar, og Ayanna Pressley. Sammen er de «the squad», symboler på partiets venstreside. Foto: J. Scott Applewhite, Ap/NTB

Anklager om rasisme

– Det høres veldig ut som om dere sier at vi skal slutte å jobbe for det svarte mennesker ønsker, sa Rashida Tlaib fra Michigan på oppvaskmøtet.

Hun er en av de fire representantene som gjerne kalles «The Squad». De er kvinner med minoritetsbakgrunn, og er selverklærte «demokratiske sosialister».

Et fellestrekk er at de kommer fra valgdistrikter der demokratene vinner nesten uansett. De har liten forståelse for kolleger som må overbevise et konservativt velgerkorps om at det ikke er farlig å stemme demokratisk.

Lederfiguren deres er Alexandria Ocasio-Cortez fra New York. Hun slår kraftig tilbake mot de kritiske partifellene. I et langt intervju med The New York Times angriper hun både konservative partikolleger og hele partiets ledelse.

En vanskelig allianse

Oppvaskmøtet blir sett som et varsel om problemene Joe Biden kan få når han skal gjennomføre politikken han gikk til valg på.

Demokratene som ikke møter hard konkurranse for å bli gjenvalgt, vil dra partiet mot venstre. De som sitter mer utsatt, er opptatt av å fremstå som et ansvarlig og moderat parti.