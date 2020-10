Opposisjonen har trappet opp streiken i Hviterussland

Opposisjonen i Hviterussland trappet mandag opp streiken mot president Aleksandr Lukasjenko.

Over 100.000 demonstrerte søndag imot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko i hovedstaden Minsk. Foto: AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Streikene er rettet mot noen av de viktigste bedriftene i landet for å legge press på Lukasjenko, som opposisjonen mener ble gjenvalgt i august ved hjelp av omfattende valgfusk.

Bedriftene inkluderer blant annet oljeselskaper, gjødselprodusenter, bilprodusenter og traktorprodusenter, opplyser opposisjonsbevegelsen i en uttalelse.

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja, som er i eksil i Litauen, har bedt folk ta del i generalstreiken, enten aktivt eller ved å bli hjemme.

Den hviterussiske menneskerettighetsorganisasjonen Vjasna opplyser at mer enn 255 mennesker er arrestert som følge av streiker eller andre protester i landet mandag.

Ifølge hviterussiske myndigheter er mer enn 500 demonstranter pågrepet etter demonstrasjoner søndag. Over 100.000 mennesker demonstrerte i Minsks gater. Det var den ellevte søndagen på rad at store folkemengder trosser politi og militære for å kreve at Lukasjenkos avgang.