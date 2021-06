Flertall for mistillitsforslag mot Stefan Löfven. – En farlig vei, sier statsministeren

Det ligger an til flertall for å felles Stefan Löfvens regjering. Statsministeren kommer med sterk kritikk av dem som vil felle ham. - Ikke ansvarlig.

17. juni 2021 12:58 Sist oppdatert nå nettopp

Dramatikken ble utløst av at Vänsterpartiet sa at de hadde mistet tilliten til statsminister Stefan Löfven. Nå har i alt fire partier i den svenske Riksdagen sagt at de vil stemme for mistillitsforslag mot regjeringen.

– Å kaste Sverige inn i en politisk krise i denne situasjonen er ikke ansvarsfullt, sa Stefan Löfven på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Han minnet om at landet fortsatt er i en krise på grunn av pandemien og kom med sterk kritikk av partiene som truer med å kaste ham på mandag.

– Det er en farlig vei som Vänsterpartiet sammen med de høyrekonservative partiene går inn på, sa Löfven i ettermiddag. Han sa at de nå må si hva slags alternativ de har – og hva slags plan de har hvis det blir regjeringskrise.

Vänsterpartiet står helt ytterst til venstre i svensk politikk. De andre tre tilhører høyresiden. Derfor kommer det som nå skjer som en overraskelse på mange. Vänsterpartiet ønsker nemlig ikke noen ny statsminister. De vil ikke støtte en høyreregjeringen. De tre andre partiene ser imidlertid dette som en mulighet for å skifte ut Löfven.

Etter planen vil det nå bli avstemning i Riksdagen på mandag.

Utløst av utleiepriser

Hvordan startet det? Vänsterpartiet krevde at regjeringen dropper et forslag om fri fastsettelse av utleiepriser på boliger, eller at regjeringen innleder forhandlinger med leieboerforeningen for å sikre forbedringer. Forslaget gjelder bare nybygde leiligheter. Men partiet frykter at det vil bli økte leiepriser og at det vil ramme de som har minst fra før.

– Regjeringen har så langt, når fristen er ute, ikke oppfylt våre krav, sa partileder Nooshi Dadgostar torsdag formiddag.

Tirsdag ga Vänsterpartiet regjeringen en frist på 48 timer. Like før fristen gikk ut, svarte justisminister Morgan Johansson og regjeringen med å invitere partene i boligmarkedet for å diskutere det omstridte forslaget. Men det var ikke nok for partiet.

– Av samtalene oppfattet jeg at Morgan Johansson allerede gjør og har gjort det flere ganger med partene, sier Dadgostar og fremhever at det er forskjeller på samtaler og reelle forhandlinger.

Regjeringssjef Stefan Löfven har også sagt at det er et forslag og ikke vedtatt.

– Stefan Löfven henger like løst som en veldig løs melketann om Vänsterpartiet står ved sine ord, skriver kommentator Eva Stenberg i Dagens Nyheter.

Nooshi Dadgostar og Vänsterpartiet har igangsatt prosessen med et mistillitsforslag mot Stefan Löfvens regjering. Foto: Henrik Montgomery, TT/NTB

Avhengig av hjelp

Vänsterpartiet har 28 (27 + 1 utbryter) representanter i Riksdagen. For å sette i gang en mistillitsprosess krevdes det 35 stemmer.

Torsdag formiddag ble det klart at Sverigedemokraterna, som også er imot forslaget om utleieprisene, har stilt mistillitsforslag. Nå vil også Moderaterna og Kristdemokraterna støtte det. Det sikrer i så fall flertall for mistillitsforslag mot Stefan Löfven.

Minst 175 av nasjonalforsamlingens 349 medlemmer må stemme for mistillitsforslaget for at det skal gå gjennom. De fire partiene som har varslet mistillit har til sammen 181 representanter.

Moderaterna støtter også

Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna hadde tidligere beskrevet trusselen om mistillitsforslag som tom.

I tillegg har Moderaterna og Kristdemokraterna gitt uttrykk for at de ikke er imot leieforslaget, og at det er feil forslag å felle regjeringen på.

Men torsdag sa Kristdemokraternas leder Ebba Busch at «velgerne kan kjenne seg trygge på at Kristdemokraterna ikke kommer til å være garantist for at Stefan Löfven blir sittende».

Før Vänsterpartiets kunngjøring ble varselet om mistillit kalt en «politisk charade» av Moderaternas finanspolitiske talsperson Elisabeth Svantesson.

– Vänsterpartiet mener ikke alvor med å felle Stefan Löfven, men de vil stoppe en god reform, sa Svantesson.

Nå er det helt åpent hva som skjer – og om regjeringen vil komme Vänsterpartiet i møte. Kommentator i Svenska Dagbladet Göran Eriksson skriver at en «uhellig allianse» av Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna kan felle regjeringen Löfven.

De to partiene står helt på motsatt fløy i svensk politikk. Stefan Löfven styrer en mindretallsregjering sammen med Miljöpartiet gjennom en avtale med Centerpartiet og Liberalerne. Regjeringen var imidlertid avhengig av at Vänsterpartiet, SVs søsterparti, ikke stemte imot da regjeringen ble dannet. Dersom regjeringen blir felt, kan det bli nyvalg.