Regjeringskilder: Britisk gjenåpning blir utsatt i en måned

Den planlagte gjenåpning av det britiske samfunnet blir utsatt med fire uker, opplyser regjeringskilder til Sky News og BBC.

Britenes statsminister Boris Johnson får sin andre vaksinedose. Johnson vil trolig utsette gjenåpningen av samfunnet. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

14. juni 2021 09:36 Sist oppdatert nå nettopp

Det er ventet at statsminister Boris Johnson vil komme med nyheten på en pressekonferanse i Downing Street.

Ifølge BBC vil pressekonferansen holdes klokken 19.00 norsk tid.

Delta-varianten, som også ventes å bli dominerende i Norge, gjør at neste trinn i gjenåpningen ikke kan tas 21. juni slik planen opprinnelig var.

Regjeringskilder opplyser til Sky News at gjenåpningen blir utsatt til midten av juli, altså med opp mot en måned.

BBC skriver også at ytterligere gjenåpning av samfunnet blir utsatt. Det kan bety at begrensninger for idrett, puber og kinoer vil opprettholdes, mens nattklubber fortsatt vil holdes stengt.

Støttes av befolkningen

Johnson ventes å be sine landsmenn om å være tålmodige, og han vil understreke at en siste innsats er nødvendig for å sikre at en gjenåpning er «irreversibel», skriver nyhetsbyrået DPA.

Ifølge en meningsmåling utført av Opinium støtter 54 prosent av de spurte beslutningen om å utsette gjenåpningen. Bare 37 prosent mener gjenåpningen bør skje etter planen.

Smittetallene øker

Helseminister Edward Argar gjestet morgenprogrammet «BBC Breakfest». Argar kunne ikke bekrefte utsettelsen, men sa at det var en «urovekkende økning» i antall smittede av delta-varianten.

Ifølge BBC står delta-varianten nå for 90 prosent av smittetilfellene i Storbritannia. I løpet av syv dager har smitten gått opp med 49 prosent i forhold til de syv dagene tidligere.

På søndag ble det registrert hele 7490 nye smittede og åtte dødsfall.

FHI: – Vi følger situasjonen

Her hjemme i Norge sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, at de følger situasjonen i Storbritannia tett.

– Vi følger situasjonen i Storbritannia tett via våre internasjonale nettverk hvor det både er møter og deling av informasjon via etablerte plattformer for denne typen data. Storbritannia publiserer også rapporter, artikler og annen sammenstilt informasjon som vi følger med på.

– Kan situasjonen i Storbritannia ha noen konsekvenser for videre åpning i Norge?

– Vi gjør hele tiden vurderinger av situasjonen i Norge spesielt med hensyn på de tre sjekkpunktene i regjeringens gjenåpningsplan; smittesituasjon og sykdomsbyrde, belastning på helsetjenesten og utrullingen av vaksinasjonsprogrammet. Når vi vurderer smittesituasjon og sykdomsbyrde inngår vurderinger av spredning av nye varianter av viruset, og spesielt for Delta-varianten ser vi på dette i lys av oppdatert kunnskap blant annet fra Storbritannia.

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, sier at de følger situasjonen rundt delta-varianten i Storbritannia tett. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Kan påvirke fotball-EM

Britene feiret sin første «Freedom Day» da puber og restauranter fikk åpne dørene i mai, men statsminister Boris Johnson vil be britene gjøre en siste innsats mot viruset, sier en kilde til Sky News.

– Det er et kappløp mellom viruset og vaksinene, sier kilden.

Utsettelsen kan blant annet få konsekvenser for fotball-EM, ettersom flere kamper arrangeres i England.