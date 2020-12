Koronafaste yrkessjåfører i Storbritannia får hurtigtester

Hurtigtester blir distribuert til yrkessjåfører som vil krysse over til Fastlands-Europa fra Storbritannia onsdag.

Det var lange køer ved havnebyen Dover i det sørlige England onsdag for å komme seg over til Fastlands-Europa igjen. En ny smittsom variant av koronaviruset som er oppdaget i Storbritannia, gjør det vanskelig for mange å komme seg hjem til jul. Foto: Frank Augstein, AP / NTB

NTB

23. des. 2020 10:34 Sist oppdatert nå nettopp

Lastebilsjåfører som vil slippe over til Frankrike til jul, endte i håndgemeng med et lite antall polititjenestepersoner ved havnebyen Dover i det sørlige England onsdag. Foto: Steve Parsons / PA via AP / NTB

Sjåfører som tester negativt for covid-19 på hurtigtesten, får ta fergen over til Calais i Frankrike. Resultatene vil være klare rundt 30 minutter etter testen er tatt.

De som tester positivt på hurtigtesten, må ta en vanlig test og vente 24 timer på resultatene mens de isolerer seg i lastebilene. Deretter blir de innlosjert på koronasikre hoteller i nærheten.

Hurtigtestene er en del av avtalen mellom Frankrike og Storbritannia, men eksperter har vært kritiske og mener de ikke er pålitelige nok i denne sammenhengen.

Tidligere denne uken var grensen helt stengt for å forhindre spredning av den mer smittsomme koronamutasjonen som er oppdaget i Storbritannia.

Åpner igjen

Tog- og flyforbindelser er også delvis gjenopptatt mellom de to landene, men reisende må oppfylle flere kriterier. I tillegg har Nederland åpnet for at briter kan fly til landet og slippe inn dersom de har avlagt negativ koronatest.

Norge og Danmark er blant landene som fortsatt ikke tillater flyginger fra Storbritannia.

Britiske eksperter har anslått at den nye mutasjonen er 70 prosent mer smittsom, men Verdens helseorganisasjon har sagt at den er kontrollerbar. Den tyske utvikleren Biontech har sagt at vaksinen deres trolig er effektiv også mot den nye varianten, men at de kan ha klar en ny vaksine i løpet av seks uker dersom den mot formodning ikke skulle være det.

Håndgemeng ved Dover

Flere tusen sjåfører fra store deler av Europa har sittet fast i det sørlige England i flere dager. Mange kommer til å gå glipp av jul med familiene sine. De har ikke tilgang til varm mat eller sanitære fasiliteter.

Polske myndigheter har sagt at flere tusen polske sjåfører er i Storbritannia for øyeblikket, og statsminister Mateusz Morawiecki sier han har snakket med både statsminister Boris Johnson og Frankrikes president Emmanuel Macron for å forsøke å få de polske statsborgerne hjem.

Et mindre antall sinte sjåfører endte i håndgemeng med politiet i havnebyen Dover onsdag, skriver nyhetsbyrået Reuters.

TV-bilder viser sjåfører som sammen tuter og blinker med lysene. Flere samlet seg i morgentimene i gatene for å gi uttrykk for sin frustrasjon og stille spørsmål til politi og andre myndighetspersoner. Håndgemeng brøt ut med et mindre antall polititjenestepersoner, men var raskt over.