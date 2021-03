Amerikansk etterretning sier russerne organiserte kampanje mot Biden

Vladimir V. Putin organiserte en svertekampanje mot Joseph Biden, viser en nylig frigitt amerikansk etterretningsrapport.

Vladimir V. Putin organiserte kampanjer for å sverte Joe Biden. Foto: Mikhail Klimentyev/Kreml/Sputnik/Reuters/NTB

16. mars 2021 22:18 Sist oppdatert 7 minutter siden

Den russiske presidenten Vladimir V. Putin sto bak flere omfattende forsøk på å forstyrre den amerikanske presidentvalgkampen. Målet var å sverte kandidaturet til Joe Biden. Dette inkluderte etterretningsoperasjoner for å påvirke folk som sto president Donald Trump nær.

Alt dette ifølge nedgraderte etterretningsrapporter som ble frigitt tirsdag, skriver avisen The New York Times.

Trumps tidligere personlige advokat Rudolph W. Giuliani. Foto: Evan Vucci / AP

Peker mot Giuliani

I rapporten navngis ikke de personene som skal ha blitt brukt av russerne, men det er tilsynelatende referanser til det som Trumps tidligere personlige advokat Rudolph W. Giuliani drev med.

Han har kommet med beskyldninger om at president Biden og hans familie er involvert i korrupsjon i Ukraina.

«Den russiske stat og aktører som jobbet på vegne av Kremls interesser arbeidet for å påvirke den amerikanske opinionens holdninger i en bestemt retning,» heter det i rapporten.

Den nedgraderte rapporten representerer den mest omfattende etterretningsrapport om utenlandske forsøk på å påvirke 2020-valget. Hovedkonklusjonen i rapporten er at utenlandske aktører ikke klarte å manipulere valgresultatet.

Den slår fast at et viktig element i den russiske strategien var nettopp å bruke folk i Ukraina som sto russiske etterretning nær til å lansere historier med grunnløse påstander eller usanne beskyldninger mot Biden.

Dette ble gjort via amerikanske medier og fremtredende amerikanere hvor noen av dem sto presidenten nær.

Brukte ukrainsk politiker

CNBC skriver at rapporten spesielt nevner at Putin var innforstått med aktiviteten til den ukrainske politikeren Adriy Derkach.

Han er en ukrainsk folkevalgt som speilte en fremtredende rolle i Russlands forsøk på å påvirke valget i USA. Det var Derkach, som har bånd til russisk etterretnings om møtte nettopp med Rudy Giuliani, som i mange måneder gjentok beskyldningene mot Joe Biden og hans sønn Hunter.

Russiske hackere lyktes ikke

Russiske hackere gjorde imidlertid ikke noe vedvarende forsøk på å trenge inn i maskinene som ble benyttet under valgavviklingen, slik de har gjort under tidligere valg, konkluderer rapporten.

Flere land forsøkte seg

I tillegg til Russland var det Iran som forsøkte å påvirke valget. Ifølge Rapporten vurderte Kina å forsøke å påvirke valget, men konkluderte med at en slik operasjon ville mislykkes og slå tilbake på dem selv, heter det i rapporten.

En lignende rapport fra Departments of Justice and Homeland Security avviste falske anklager fra Trump i ukene etter valget om at Venezuela og andre land sto bak valgfusk.