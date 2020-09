Kriminelle gjenger regjerer i de svenske forstedene. Nå innrømmer polititopp at de har mislykkes.

Kriminelle gjenger som setter opp veisperringer, barn som blir tilfeldige skuddofre og harde danske gjengdommer, har rystet svenskene. Så kom polititopp med oppsiktsvekkende uttalelser.

Nå nettopp

26. august rykket minst ti politienheter til Posthotellet i Göteborg sentrum. Tipset var at det foregikk et helt spesielt møte der mellom folk fra to kjente, rivaliserende gjenger, skrev Göteborgs-Posten.

Flere skuddvekslinger og bilbranner i starten av august tydet på at konflikten mellom det såkalte Ali Khan-nettverket i Göteborg-forstaden Angered og Backa-gjengen i nabobydelen hadde eskalert.

