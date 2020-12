Søndag blir ny frist for brexitforhandlingene

Brexitforhandlingene mellom Storbritannia og EU fortsetter, men avstanden er fortsatt veldig stor mellom partene. Søndag blir nå ny frist.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ble tatt imot av EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i Brussel onsdag. Foto: Aaron Chown / AP / NTB

NTB-AFP-DPA

9. des. 2020 23:30 Sist oppdatert nå nettopp

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og Boris Johnson tok av seg munnbindene for fotografene før de gikk inn til middagsmøtet onsdag. Foto: Olivier Hoslet / AP / NTB

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen (til høyre) går sammen med Storbritannias statsminister Boris Johnson i Brussel onsdag. Foto: Olivier Hoslet / AP / NTB

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok onsdag kveld imot Storbritannias statsminister Boris Johnson i sitt hovedkvarter i Brussel. Etter en tre timer lang middag forlot Johnson EU-hovedkvarteret litt over klokken 23.

Detaljene i de to ledernes møte er ikke kjent, men etter møtet var over, kunngjorde Johnsons kontor at søndag blir siste frist for å finne ut om det har noen hensikt å fortsette samtalene.

Søndag

– Statsministeren og Ursula von der Leyen ble enige om ytterligere samtaler de neste dagene mellom deres forhandlingsteam. Statsministeren ønsker ikke å la noen vei mot en avtale stå uprøvd. Statsministeren og von der Leyen ble enige om en endelig beslutning bør tas innen søndag om samtalenes framtid, heter det i en uttalelse fra en høytstående kilde i Downing Street.

Kildens uttalelse, som ble sendt til journalister få minutter etter at Johnson forlot EU-hovedkvarteret, sier at partene hadde en oppriktig samtale, men at betydelige hindre fortsatt gjenstår i forhandlingene.

– Svært stort gap finnes fortsatt mellom partene og det er ennå uklart om det vil være mulig for dem å komme i mål, sier kilden.

Tre områder

Noen timer før avreise fra London sa Johnson at det fortsatt var mulig å oppnå en god avtale med EU.

Vel framme Brussel poserte Johnson og von der Leyen for fotografene i Berlaymont-bygningen og tok en kort stund av seg munnbindene, før de gikk inn for å spise og snakke sammen.

Fra sine forhandlere har de to fått en liste over de vanskeligste spørsmålene som gjenstår. Det er lagt opp til at von der Leyen kan orientere EU-lederne på et toppmøte torsdag.

Samtalene har kjørt seg fast på tre områder som har vært utfordrende helt fra starten: konkurranseregler, fiskeri og håndheving av en eventuell avtale.

Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår. Hvor store endringer det innebærer for handelen, avhenger i stor grad av om partene blir enige om en handelsavtale eller ikke.