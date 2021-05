Bombeangrep mot redaksjoner på Gaza

Flere utenlandske medier som holder til i et høyhus på Gazastripen ble gitt én time på å evakuere. Deretter ble bygningen bombet.

Bilder fra Al Jazeera viser at bygningen som huser flere medier nå har rast. Foto: Skjermdump Al Jazeera

15. mai 2021 14:25 Sist oppdatert nå nettopp

Bilder fra Al Jazeera viser at en høyblokk i Gaza by nå har rast etter at flere missiler har truffet den.

Det skjer etter at redaksjonene til Associated Press (Ap) og Al Jazeera fikk advarsel om at Israel ville bombe bygningen hvor de deler kontorer med blant andre BBC. Beskjeden kom fra eieren av bygget, som skal ha fått en telefon fra det israelske forsvaret. Angrepet skulle skje innen en time fra advarselen.

AP skriver at deres ansatte har evakuert bygningen. Det ble ikke gitt noen umiddelbar forklaring på hvorfor bygningen ble angrepet, skriver avisen.

Bygget huser både medieredaksjonene, i tillegg til flere kontorer og leiligheter.