Krigen mot Nato er snart over. Taliban vender blikket mot en ny fiende.

Nemat Rawan ble skutt og drept på åpen gate i Kandahar i Afghanistan torsdag. Dagen før kunngjorde Taliban en ny offensiv mot journalister.

Sørgende samlet seg rundt kisten til den tidligere journalisten Nemat Rawan, som torsdag ble drept i Kandahar i Afghanistan. Foto: Sidiqullah Khan / AP / NTB

7. mai 2021 16:56 Sist oppdatert nå nettopp

Taliban kom onsdag med en klar advarsel. Journalister må slutte å rapportere «ensidig propaganda» på vegne av myndighetene.

– Hvis dette fortsetter, vil ansvaret for det som skjer videre, ligge på mediefolkene og ansatte selv, sa Talibans talsperson Zabiullah Mujahid, melder nyhetsbyrået Reuters.

Rawan er den siste av en lang rekke journalister som er drept i Afghanistan siden USA og allierte land invaderte og veltet Taliban-regimet i Kabul i 2001.

– En anstendig ung mann

Den tidligere TV-journalisten for kringkasteren Tolo News ble skutt og drept av «ukjente gjerningsmenn», sa Jamal Nasir Barekzai, talsperson for politiet, til nyhetsbyrået AFP.

Taliban har ikke tatt på seg ansvaret for drapet, men gruppen er den siste tiden blitt knyttet til lignende attentat.

– Hjerteskjærende å høre at en venn og tidligere kollega, Nemat Rawan, ble skutt og drept i byen Kandahar i dag, skriver Tolo-sjef Lotfullah Najafizada på Twitter.

– Han var høflig, ydmyk og en anstendig ung mann. Hvil i fred.

Afghanistans president Ashraf Ghani har fordømt drapet. Presidenten sa i en tale at de ansvarlige ikke kan begrense folkets ytringsfrihet.

Målrettede angrep

Afghanistan er kjent som et av verdens farligste land for journalister. På indeksen til pressefrihetsorganisasjonen RSF havner landet på 122. plass av 180 land.

Fra 2018 til 2020 ble 33 journalister og mediefolk ble drept. Det kommer frem i en FN-rapport som har gransket forholdene for menneskerettighetsforkjempere, journalister og mediefolk i Afghanistan.

Den påpeker at det i disse årene har vært et skifte i situasjonen for journalister. For to år siden var de stort sett tilfeldige ofre. Nå blir de ofte utsatt for målrettede likvideringer. Både Taliban og IS utpekes for å stå bak drapene.

Eksemplene er mange.

2. mars 2021: Mursal Wahidi, Sadia Sadat og Shahnaz Roafi ble drept i byen Jalalabad. De tre kvinnene var ansatt i Enikass TV, meldte Tolo News

1. januar 2021: Bismellah Adel Aimaq ble drept i et bakholdsangrep i Firoz Koh.

21. desember 2020: Rahmatullah Nekzad ble drept i byen Ghazni.

11. desember 2020: Nyhetsanker Fardin Amini ble drept. Drapet ble bekreftet til Tolo News av politiet i Kabul.

10. desember 2020: TV- og radiojournalist Malalai Maiwand ble skutt og drept i Jalalabad.

Pårørende bærer kisten til den ene kvinnen som 2. mars ble drept i angrepet i Jalalabad. Foto: AP / NTB

Voldsøkning etter fredssamtaler

Attentatbølgen mot journalister har skjedd i et historisk øyeblikk for Afghanistan. I februar 2020 signerte USAs tidligere president Donald Trump en fredsavtale med Taliban. Den innebærer full uttrekning av amerikanske styrker.

Også styrkene fra andre Nato-land er på vei ut av landet, etter snart 20 år med krigføring. Titusenvis av mennesker er drept og enorme beløp er brukt i forsøket på å nedkjempe Taliban.

Bare USA alene har brukt over 18.800 milliarder kroner. Norge har brukt over 20 milliarder kroner.

USA startet uttrekningen 1. mai. De tar sikte på å være helt ute innen 11. september.

Taliban må til gjengjeld forhandle med afghanske myndigheter. 12. september i fjor startet samtalene i Doha i Qatar. Men så langt har det gått trått.

«Fredsforhandlingene har ennå ikke ført til den etterlengtede nedgangen i vold. Dette har dempet mange afghaneres optimistiske forventninger», skriver FN i rapporten.

Perioden siden fredsforhandlingene startet har vært preget av økt usikkerhet for menneskerettighetsforkjempere og journalister, skriver FN.

Som et resultat sprer frykten seg nå i sivilbefolkningen.

Et medlem av de afghanske sikkerhetsstyrkene stopper en journalist fra å filme etter et bombeangrep i Afghanistans hovedstad Kabul 10. februar. Foto: Rahmat Gu / AP / NTB

Amerikansk luftangrep

Flere steder har det vært en opptrapping av voldelige angrep og sammenstøt.

Tirsdag kapret Taliban et område og fordrev regjeringsstyrkene i den nordlige Baghlan-provinsen. Dagen etter registrerte myndighetene over 100 Taliban-angrep på kun 24 timer.

Også i Helmand-provinsen, sør i landet, er det siden helgen meldt om harde kamper. Tusenvis av afghanere har flyktet fra hjemmene sine. Mange har søkt tilflukt i provinshovedstaden Lashkar Gah, melder AFP.

Nå har amerikanske styrker kastet seg inn i kampene, til tross for at de er i gang med uttrekningen.

Et afghansk flagg vaier over amerikanske og afghanske soldater på en markering for amerikansk uttrekning fra Afghanistan på militærbasen Camp Anthonic i Helmand-provinsen 2. mai. Foto: Afghanistans forsvarsdepartement / AP / NTB

Onsdag gjennomførte USA et luftangrep mot Taliban i provinsen.

– De tunge amerikanske luftangrepene mot Taliban stoppet dem fra å gjennomføre en offensiv mot Lashkar Gah, sa Atiqualla, en talsperson for lokale myndigheter.

– Bombingen var intens. Jeg har ikke sett et slikt bombeangrep på mange år.