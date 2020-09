Hjemløse asylsøkere på Lesbos innkvarteres på skip

Tusenvis av asylsøkere som står uten tak over hodet etter brannen i Moria-leiren på Lesbos, skal innkvarteres på skip og i telt, opplyser greske myndigheter.

Nær 13.000 flyktninger og andre migranter holdt til i Moria-leiren da den begynte å brenne natt til onsdag. Petros Giannakouris / AP

NTB

Kari Mette Hole

Marianne Stensland

9. sep. 2020 19:06 Sist oppdatert nå nettopp

Migrasjonsminister Notis Mitarakis kunne onsdag bekrefte at ingen mistet livet eller ble skadet i brannene som brøt ut i leiren natt til onsdag, ifølge avisen Kathimerini.

Leiren har huset i underkant av 13.000 mennesker, som nå skal innkvarteres i en ferge, to marinefartøy og i telt, opplyste Mitarakis på en pressekonferanse på Lesbos onsdag.

Han sa også at myndighetene har greid å finne åtte av de 35 pasientene som var isolert i en særskilt bygning rett utenfor leiren etter å ha fått påvist koronasmitte.

Ifølge ministeren kommer Moria-leiren ikke til å bli gjenoppbygd. I stedet skal den erstattes av en lukket leir, men det er uklart når dette vil skje og hvem som eventuelt skal innkvarteres der.

Passasjerfergen er ventet å ankomme onsdag kveld, mens de to marinefartøyene kommer torsdag. 408 enslige mindreårige asylsøkere skal overføres til fastlandet og innkvarteres i en leir nord i landet.

Flere tusen evakuert

Moria-leiren på Lesbos brant natt til onsdag. Flere tusen er blitt evakuert fra leiren, som var satt i karantene på grunn av koronasmitte. Nær 13.000 flyktninger og andre migranter har holdt til i leiren, der det egentlig bare er plass til i underkant av 3000.

ELIAS MARCOU / Reuters

Den norske regjeringen bekrefter onsdag at den setter i gang med å hente ut barnefamilier fra Hellas etter brannen i Moria-leiren.

Statsminister Erna Solberg (H) har bekreftet at 50 asylsøkere vil hentes til Norge. Det mener mange er for lite og for sent. De dårlige forholdene og overbefolkningen i leiren har vært kjent i lang tid.

Ny brann

Klokken 18.36 meldte Moria Corona Awareness Team på Facebook at det har oppstått en ny brann i leiren.

Videoen gruppen har lagt ut viser svart røyk og mennesker som forsøker å komme seg unna med eiendelene sine. Gruppen skriver at den frykter for nok en urolig natt, og at flere tusen mennesker trolig ikke vil ha noe sted å gjøre av seg.

Transporterer 400 enslige barn til fastlandet

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) skriver i en pressemelding at de mobiliserer for å støtte både berørte, myndigheter og særlig barn uten tilsyn.

Organisasjonen samarbeider nå med andre aktører for å transportere 400 enslige barn fra Lesbos til egnet innkvartering på fastlandet.

– Vi gjør det vi kan for å støtte greske myndigheter og de berørte migrantene og flyktningene, for å sikre deres umiddelbare helse og sikkerhet mens vi jobber sammen om langsiktige løsninger, sier António Vitorino, leder for den FN-tilknyttede organisasjonen.

IOM styrker nå tilstedeværelsen på øya og setter opp mobile enheter som skal gi øyeblikkelig hjelp og ly for de rammede.

Saken oppdateres

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding