Under halvparten av republikanere regner Trump som partiets leder

Da Donald Trump tirsdag møtte sine partifeller i Senatet til lunsj, hadde en av dem med seg popcorn – tilsynelatende med forventning om et underholdende møte. Tidligere på dagen hadde Trump barket sammen i en hissig twitterfeide med senator Bob Corker fra Tennessee, en politiker som trekker seg neste år.

– Jeg tror fornedrelsen av vår nasjon er det Trump vil bli husket for, og det er beklagelig, sa Corker.

Trump kalte for sin del Corker inkompetent og sa at han ikke engang er i stand til å bli valgt til hundefanger.

– Helt intetsigende

Popcorn-senatoren ble imidlertid skuffet hvis han ventet seg spetakkel. Referater fra lunsjen tyder på at det hele gikk dannet for seg. Under overflaten bobler det likevel. En senator uttalte seg anonymt overfor Washington DC-avisen The Hill for å kunne snakke åpent og ærlig om sammenkomsten:

– Trump sa at skattelettelsene «kommer til bli fantastiske» uten å gå i detalj. Han bare fortsatte og fortsatte og havnet stadig på sidespor. Det var helt intetsigende, fortalte senatoren.

39 prosent: Trump partiets leder

De amerikanske partiene har ikke en formelt valgt partileder slik som norske partier. Normalt vil likevel en president eller presidentkandidat regnes som partiets ubestridte lederskikkelse.

Republikanske velgere er likevel nesten ett år etter valget av Trump ikke særlig samstemte. 39 prosent av dem mener Trump er partileder. Partiets frontfigurer i Kongressen, Paul Ryan og Mitch McConnell, nevnes tilsammen av nesten like mange. Det fremgår av tallene fra en omfattende meningsmåling i regi av Harvard-universitet og Harris-instituttet.

– Kamp om partiets sjel

Peter Wehner, en Trump-kritiker som jobbet i regjeringsapparatet under Ronald Reagan og George H.W Bush og i Det hvite hus under George W. Bush, mener det blir stadig vanskeligere for republikanske lovgivere «å benekte sannheten om Trumps uskikkethet».

– Linjene blir nå trukket opp i kampen om konservatismens og det republikanske partiets sjel, skriver han på Twitter.

Flake- og Bush-refs

Tirsdag ble splittelsen i partiet understreket både av Trumps pågående feide med Corker og at Jeff Flake fra Arizona kunngjorde sin avgang.

– Vi ble ikke en stor nasjon ved å gi etter for, eller til og med forherlige, våre verste impulser, sa Flake. Flake lå tynt an for gjenvalg.

Forrige uke holdt partiets ekspresident George W. Bush en tale som også ble tolket som et angrep på den sittende presidenten.

– Våre unge trenger positive forbilder. Mobbing og fordommer i vårt offentlige liv setter tonen og åpner for grusomhet og trangsynthet, sa Bush.

Tier og håper på skattekutt

I tillegg til utfall fra Corker, Flake og Bush har den kreftsyke veteranen John McCain de siste ukene gjentatte ganger refset presidenten. The New York Times´ Carl Hulse skriver i en analyse at mange flere republikanere ikke er tilhengere av Trump, men at de tier om det. Håpet er at partiet skal få gjennom en skattereform med store lettelser.

– Nå handler det for oss om skattereform, sa majoritetsleder Mitch McConnell etter lunsjmøtet.

«Enda en skalp for Bannon»

De mest entusiastiske Trump-tilhengerne skryter av det de mener er egne suksesser. Avgangene til Flake og Corker beskrives som «enda en skalp» for Trumps avgåtte sjefrådgiver Steve Bannon, som har erklært krig mot eliten i partiet. «Elite-republikanerne faller som dominobrikker», var toppsaken på Bannon-nettstedet Breitbart onsdag formiddag.

Varsler flere partikamper

– I dag tok Trump-bevegelsen skalpen til den fremste amerikanske «aldritrumperen», sa Andy Surabian til Breitbart i en kommentar til Flakes avgang.

Surabian jobbet i Det hvite hus under Bannon. Han vil heller ikke la de mer medgjørlige partitoppene slippe unna og varsler større utrenskninger foran mellomvalget neste år. Da står en tredjedel av Senatet og hele Representantenes hus på valg.

– Vær trygg på at Mitch McConnell og resten av hans «Aldri Trump»-eliteskarer er de neste på vår saksliste, sier Surabian.

Aktivistene mener ting går deres vei.

– Vår bevegelse vil beseire dere i primærvalgene eller tvinge dere til å gå av. Dagene er talte for eliterepublikanere som går imot folkets program om «Amerika først», sier Steve Bannon til The Wall Street Journal.

Hva som skiller dem

Ifølge en fersk undersøkelse fra Pew Research Center er republikanere særlig politisk uenige om:

USAs engasjement i den globale økonomien

homofili

innvandring

om det amerikanske økonomiske systemet er rettferdig for folk flest.

Puerto Rico og fotballspillere

Den ferske Harvard/Harris-målingen ble tatt opp etter at Trump la seg ut med lokale myndigheter på Puerto Rico etter det katastrofale uværet der. Han kastet seg også ut i en heftig debatt om at fotballspillere må stå oppreist under nasjonalsangen. Den er imidlertid gjennomført før krangelen om kondolanser til pårørende etter falne soldater tok av.

Her er tre andre interessante funn fra målingen:

1. Best skussmål om økonomi

President Trump har selv tvitret om hvor godt børsen går og hvor mange nye jobber som skapes. På målingen er det disse saksfeltene der han gjør det best. Det er for øvrig også et lite flertall – 44 mot 41 – i målingen som mener amerikansk økonomi er på rett spor.

2. To politikere er bedre likt

Tre prosent av velgerne sier de ikke vet hvem Donald Trump er. Noen flere kjenner ikke til demokraten Bernie Sanders og Trumps visepresident, Mike Pence. De to slår likevel presidenten på spørsmålet om velgerne har et fordelaktig inntrykk av dem. Trump gjør det skarpt på spørsmål om velgerne har ufordelaktig inntrykk og deler denne pallen med Hillary Clinton.

3. Én ting er 91 prosent enige om

President Trump har ved et par anledninger den siste tiden vært med på samarbeid med demokratene i stedet for sitt eget parti. Initiativene har hatt litt varierende etterspill, men tall fra målingen viser at et skyhøyt flertall av velgerne vil ha mer samarbeid på tvers av partigrensene.