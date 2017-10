Catalonias regjering avsatt – folk strømmet ut i gatene i natt

Titusener av katalanere samlet seg i Barcelonas gater fredag kveld. Noen for å feire, andre for å demonstrere mot uavhengighetserklæringen de katalanske myndighetene kom med fredag.

Mellom flagrende gule- og rødstripete Senyera-flagg kunne man høre gledesrop om uavhengighet og «lenge leve Catalonia». Flere sang tradisjonelle katalanske sanger mens de gråt av glede og klemte hverandre.

– Min bestefar, som overlevde borgerkrigen, ville vært så lykkelig om han hadde sett hva vi har oppnådd, sier 31 år gamle Irma Bros.

Ved siden av henne står 61 år gamle Pedro Haro med et flagg knyttet rundt halsen.

– Jeg er veldig glad. I dag popper vi cavaen, men i morgen kan det være eddik, advarer separatisten.

Fratok Catalonia selvstyret

Kort tid etter at regionforsamlingen i Catalonia erklærte selvstendighet for regionen kunngjorde Spanias statsminister Mariano Rajoy at han fratar Catalonia selvstyre. Regionen skal nå styres fra Madrid fram til det holdes nyvalg i desember.

Det tok ikke lang tid før ordene «lenge leve republikken» skar gjennom gledesropene.

– De kan ikke bare erklære uavhengighet uten å tenke på dem som ikke stemte. Som ikke klarte å bestemme seg, sier Josep Reina, og viser til folkeavstemningen som ble holdt 1. oktober.

31-åringen er bare en av mange spanjoler som nå er bekymret for fremtiden.

Rajoy: - Vi ønsket aldri dette

Under pressekonferansen fredag kveld kom den spanske statsministeren med hard kritikk av Catalonias president Carles Puigdemont.

– Han hadde muligheten til å utløse nyvalg. Nå må den spanske regjeringen gjør dette for å gi katalanerne makten tilbake, sier Rajoy.

Ifølge Rajoy handler ikke iverksettelsen av paragraf 155 om å oppheve selvstyre, men om å gjenopprette lov og orden.

– Vi ønsket aldri å komme i denne situasjonen.

Den spanske regjeringen ønsker å midlertidig overta kontrollen over politi, byråkrati, finanspolitikk og offentlig kringkasting i Catalonia.

Rajoy hevdet at den spanske regjeringen griper inn for å frigjøre befolkningen i Catalonia fra et mindretall som ønsker løsrivelse fra Spania.

– Jeg oppfordrer alle spanjoler til å beholde roen, skrev Rajoy på Twitter.

Risikerer fengsel i 30 år

Spansk påtalemyndighet sier den vil sikte Puigdemont for opprør, som har en strafferamme på 30 års fengsel, opplyser en talsmann.

Loven ser imidlertid mildere på «opprøret» hvis det ikke leder til vold.

Siktelsen vil bli levert inn i neste uke slik at separatistlederen kan stilles for retten, opplyser talsmannen fredag kveld. Det er en domstol som må avgjøre om det skal tas ut siktelse.

Puigdemont oppfordret fredag katalanerne til å bevare roen.

– I timene som kommer, må vil holde landet vårt i live. Vi må gjøre det på en fredelig, sivilisert og verdig måte, slik vi alltid har gjort og vi fortsatt skal gjøre, sa Puigdemont rett etter den historiske avstemningen i regionalforsamlingen.

– I strid med loven

70 katalanske representanter stemte for erklæringen om uavhengighet fredag ettermiddag, mens ti stemte mot og to stemte blankt. Opposisjonen i regionforsamlingen, som ikke ønsker løsrivelse, boikottet avstemningen.

Det brøt ut voldsom applaus i salen da resultatet var klart. Titusener av uavhengighetstilhengere utenfor bygningen jublet, danset og sendte opp fyrverkeri.

På Madrid-børsen falt aksjekursene da resultatet av avstemningen i den katalanske regionforsamlingen var klart.

Støtte fra EU og USA

Vestlige land avviser unisont Catalonias uavhengighetserklæring. Men de ber også Spania avstå fra maktbruk.

EU-president Donald Tusk sier at EU kun forholder seg til sentralregjeringen i Madrid.

– For EU er ingenting endret. Spania er fortsatt vår eneste samtalepartner, skriver Tusk på Twitter.

USA erklærer støtte til Spanias forsøk på å holde landet «sterkt og samlet».

– Catalonia er en integrert del av Spania, og USA støtter den spanske regjeringens konstitusjonelle tiltak for å bevare Spania sterkt og samlet, sier utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert.

Også Frankrikes president Emmanuel Macron sier at han fullt ut støtter Spanias statsminister Mariano Rajoy. Italias utenriksminister Angelino Alfano sier den katalanske selvstendighetserklæringen er farlig og går langt utenfor lovens rammer, og at Italia hverken kan eller vil anerkjenne den.

– Trist dag

En av de katalanske folkevalgte som ikke ønsker løsrivelse, Carlos Carrizosa, rev fredag i stykker separatistenes forslag til uavhengighetserklæring.

– Dette er en trist, dramatisk dag i Catalonia, sa han i en tale regionalforsamlingen.

Samtidig varsler separatistene at de vil legge hindringer i veien for sentralregjeringen hvis den som ventet overtar styringen av regionen. Albert Botran fra det venstreorienterte partiet CUP lover «massiv sivil ulydighet» og «motstand» mot Madrid-regjeringen.

Hvis Spania avsetter regionregjeringen i Catalonia og overtar styringen, kan det bli møtt med sivil ulydighet fra katalanske embetsmenn, mener dansk ekspert.

– Man blir nødt til å samarbeide med de lokale. Løsrivelsespartiene har allerede vært ut og sagt at administrasjonen skal utvise sivil ulydighet, sier Morten Rievers Heiberg ved Institut for engelsk, germansk og romansk ved Københavns Universitet.

Lav deltagelse

I folkeavstemningen i Catalonia 1. oktober stemte et stort flertall for uavhengighet. Men valgdeltagelsen var bare på 43 prosent.

Catalonia er en av Spanias rikeste regioner, og står for en betydelig del av landets bruttonasjonalprodukt.

Meningsmålinger tidligere i år viste at et flertall i Catalonia ønsket å bli værende i Spania.