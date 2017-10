Spanske myndigheter opphever Catalonias selvstyre

Den spanske regjeringen ønsker å midlertidig overta kontrollen over politi, byråkrati, finanspolitikk og offentlig kringkasting i Catalonia.

Catalonia skal etter planen få tilbake selvstyret når det er holdt nyvalg i regionen. Den spanske regjeringen har lovet at dette skal skje innen et halvt år.

– Det som skjer i Catalonia er åpenbart i strid med loven, demokratiet og alles rettigheter. Og det har konsekvenser, sa Rajoy i sin tale i senatet tidligere.

Han hevdet at den spanske regjeringen griper inn for å frigjøre befolkningen i Catalonia fra et mindretall som ønsker løsrivelse fra Spania.

– Jeg oppfordrer alle spanjoler til å beholde roen, skrev Spanias statsminister Mariano Rajoy på Twitter.

– I strid med loven

Avgjørelsen om å oppheve selvstyret ble, som varslet, fattet rett etter at katalanske folkevalgte vedtok en erklæring om løsrivelse fra Spania.

70 representanter stemte for erklæringen fredag ettermiddag, mens ti stemte mot og to stemte blankt. Opposisjonen i regionforsamlingen, som ikke ønsker løsrivelse, boikottet avstemningen.

– Vi etablerer en katalansk republikk som en uavhengig og suveren stat, heter det i innledningen til forslaget.

Det brøt ut voldsom applaus i salen da resultatet var klart. Titusener av uavhengighetstilhengere utenfor bygningen jublet, danset og sendte opp fyrverkeri.

Spanias regjering mener katalanernes forsøk på å oppnå uavhengighet er i strid med grunnloven.

På Madrid-børsen falt aksjekursene da resultatet av avstemningen i den katalanske regionforsamlingen var klart.

Krisemøte

Statsminister Rajoy har innkalt regjeringen til krisemøte klokken 18. En kilde i regjeringen, som ikke ønsker å bli navngitt, bekrefter at opphevelsen av det katalanske selvstyret vil skje på et møte fredag.

Regjeringen vil også bringe Catalonias uavhengighetserklæring inn for den spanske grunnlovsdomstolen.

I tillegg opplyser en kilde i den spanske påtalemyndigheten at de ansvarlige for uavhengighetserklæringen vil bli tiltalt for «opprør». Dette er en forbrytelse med strafferamme på opptil 25 års fengsel i Spania.

Mildere straffer kan imidlertid innføres hvis «opprøret» ikke leder til vold.

Støtte fra EU og USA

EU-president Donald Tusk sier han håper Madrid-regjeringen vil avstå fra maktbruk i konflikten. Samtidig bekrefter han at EU kun forholder seg til sentralregjeringen i Madrid.

– For EU er ingenting endret. Spania er fortsatt vår eneste samtalepartner, skriver Tusk på Twitter.

USA erklærer støtte til Spanias forsøk på å holde landet «sterkt og samlet».

– USA kan glede seg over et flott vennskap og et varig partnerskap med NATO-allierte Spania, sier utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert.

– Catalonia er en integrert del av Spania, og USA støtter den spanske regjeringens konstitusjonelle tiltak for å bevare Spania sterkt og samlet, heter det videre.

– Trist dag

En av de katalanske folkevalgte som ikke ønsker løsrivelse, Carlos Carrizosa, rev fredag i stykker separatistenes forslag til uavhengighetserklæring.

– Dette er en trist, dramatisk dag i Catalonia, sa han i en tale regionalforsamlingen.

Samtidig varsler separatistene at de vil legge hindringer i veien for sentralregjeringen hvis den som ventet overtar styringen av regionen. Albert Botran fra det venstreorienterte partiet CUP lover «massiv sivil ulydighet» og «motstand» mot Madrid-regjeringen.

Hvis Spania avsetter regionregjeringen i Catalonia og overtar styringen, kan det bli møtt med sivil ulydighet fra katalanske embetsmenn, mener dansk ekspert.

– Man blir nødt til å samarbeide med de lokale. Løsrivelsespartiene har allerede vært ut og sagt at administrasjonen skal utvise sivil ulydighet, sier Morten Rievers Heiberg ved Institut for engelsk, germansk og romansk ved Københavns Universitet.

Lav deltakelse

I folkeavstemningen i Catalonia 1. oktober stemte et stort flertall for uavhengighet. Men valgdeltakelsen var bare på 43 prosent.

Catalonia er en av Spanias rikeste regioner, og står for en betydelig del av landets bruttonasjonalprodukt.

Meningsmålinger tidligere i år viste at et flertall i Catalonia ønsket å bli værende i Spania.