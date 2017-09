Anthony Weiner dømt til 21 måneders fengsel

Den tidligere så lovende demokratiske politikeren risikerte 27 måneder i fengsel etter at han sa seg skyldig i å ha sendt obskønt materiale til en mindreårig via Skype og Snapchat.

Han var anklaget for å ha oppfordret 15-åringen til å utføre seksuelle handlinger på nettet, og aktor i saken kalte Weiner en fare for omgivelsene.

Han ba dommeren se bort fra Weiners påstand om at han har fått behandling og angrer på det han har gjort, og viste til at det samme har han sagt før etter å ha sendt obskøne bilder til andre kvinner.

Han framholdt at handlingene hans viser en mann uten selvkontroll, med en farlig tendens til å benekte virkeligheten.

Weiner var en kommende stjerne i det demokratiske partiet og gift med Hillary Clintons nærmeste rådgiver Huma Abedin i det som ble kalt et drømmeekteskap i et multikulturelt samfunn – han jødisk og hun muslim.

Men hans kongresskarriere i Washington, hans kandidatur som borgermester i New York og ekteskapet ble lagt i grus etter at han flere ganger ble tatt for å ha sendt seksualiserte meldinger til kvinner.

Saken kan også ha bidratt til Hillary Clintons nederlag da FBI-direktør James Comey uka før valget viste til eposter på Weiners PC som en begrunnelse til å gjenåpne etterforskningen av henne.