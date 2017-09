– Minst 21 omkom i trengsel som oppsto på indisk jernbanestasjon

Pendlere var på vei over en fotgjengerbro som knytter sammen jernbanestasjonene Elphinstone og Parel da det brøt ut panikk i morgenrushet fredag. Mange ble tråkket ned.

Situasjonen oppsto da det falt ned noen betongbiter på broen i det kraftige regnet. Det førte til at den store folkemengden begynte å presse seg fremover mot enden av broen i panikk for at broen skulle kollapse, opplyser Mumbai-politiets talsmann Gansham Patel.

Tragedien ble forverret av at det allerede sto mange mennesker tett sammen under soltaket som dekker broen, for å unnslippe det kraftige regnet. Det opplyser lokalpolitiker Shaina Nana Chudasama. Dessuten er den smale fotgjengerbroen ofte fylt opp av gateselgere som gjør det vanskelig for pendlere å passere på en effektiv måte.

Politiet opplyser at minst 21 personer mistet livet og rundt 20 ble skadet. Tilstanden er kritisk for minst fem av de skadde, ifølge byens myndigheter.

– Dødstallet er ventet å stige, uttaler talsmann Tanaji Pawar på vegne av Mumbais katastrofeberedskap.