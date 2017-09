Krangelen om USAs Cuba-ambassade tiltar i styrke

Tirsdagens møte var det første mellom de to siden Donald Trump rykket inn i Det hvite hus i januar. Det fant sted bak lukkede dører, opplyser utenriksdepartementet.

Minst 21 amerikanske diplomater er blitt mystisk syke. Nå vurderer USA å stenge ambassaden på Cuba.

Ifølge departementet ba den cubanske regjeringen om møtet og talskvinne Heather Nauert la til at Tillerson hadde mange spørsmål han ville ha svar på fra Cubas utenriksminister Bruno Rodriguez.

Minst 21 amerikanere og fem canadiere skal ha blitt syke siden i fjor i det Tillerson har betegnet som et helseangrep og som amerikanske tjenestemenn tror kan ha kommet fra en skjult akustisk enhet som sendte ut høyfrekvent lyd.

– Den siste medisinske hendelsen som er bekreftet fant sted i august, sa en kilde i departementet. Amerikanske myndigheter utelukker ikke at de pågående medisinske undersøkelsene vil avdekke at enda flere har blitt syke.

I forrige uke sa Rodriguez i FNs hovedforsamling at cubanske myndigheter ikke har funnet noen bevis som kan knytte symptomene til et angrep utenfra. Tillerson sa likevel at USA vurderer å stenge ambassaden i Cuba etter de angivelige angrepene som amerikanske myndigheter begynte i fjor og fortsatte helt til august.

Ifølge en fagforening som representerer amerikanere som arbeider utenlands, varierer helseplagene til de berørte, inkludert hjerneskader og hørselstap.