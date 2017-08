Tysklands bilindustri frykter kjøreforbud for dieselbiler

Volkswagen-skandalen for to år siden har smittet til hele den tyske bilbransjen. Spørsmålet nå er om skandalene som har fått fellesbetegnelsen «dieselgate» er blitt for store til at industrien vil kunne reise seg igjen.

For to år siden kom avsløringen om at Volkswagen (VW) systematisk jukset med forurensingsmålinger. Nå er det klart at de fleste tyske bilprodusenter har gjort det samme.

Men problemene er større enn som så: en fersk dom fra bilbyen Stuttgart får bransjen til å skjelve. Etter en klage fra miljøorganisasjonen Deutsche Umwelthilfe kom dommen om at kjøreforbud for dieselbiler i sentrum skal innføres. Også i München og Düsseldorf har organisasjonen vunnet frem med kravet om dieselforbud. Bilkonsernenes frykt er at flere byer skal følge etter.

Andre problemer står også i kø for bilprodusentene:

Anklager om ulovlig kartellvirksomhet. Konsekvensen kan bli astronomiske bøter.

Tilliten folk verden over har til tysk bilindustri spesielt og «Made in Germany» generelt kan bli skadelidende.

Anklagene om for tette bånd mellom industri og politikk kommer fra mange hold. Hvem har kjent til jukset uten å gripe inn.

Politikere fra de store partiene trør likevel varsomt rundt bilbransjen. Ikke bare står det 800.000 arbeidsplasser på spill, men valgkampen opp mot valget 24. september er i full gang.

Millioner av biler tilbakekalles

Også Daimler så vel som Volkswagens datterselskaper Porsche og Audi har installert instrumenter som viser lavere NOx-utslipp under tester enn det som er faktiske utslipp under kjøring. BMW fastholder fortsatt at de ikke har jukset på denne måten.

Den 27. juli ble Porsche pålagt av trafikkminister Alexander Dobrindt (CSU) å tilbakekalle 22.000 biler av modellen Cayenne og umiddelbart stanse produksjonen av den.

Tilsammen har Volkswagen og datterselskapene nå tilbakekalt fire millioner biler som en konsekvens av dieselskandalen, skriver Autobild.de.

Også Daimler skal ha installert software som forfalsker målinger. Midt i juli ble det kjent at de tilbakekaller tre millioner biler av merket Mercedes-Benz over hele Europa for oppgradering.

Kartellvirksomhet i flere tiår

Samtidig har Der Spiegel kommet med avsløringer av det som ser ut som ulovlig kartellvirksomhet: VW, Porsche, Audi, Daimler og BMW skal i flere tiår ha samsnakket om standarder bak lukkede dører – om teknologi, kostnader, leverandører, markedsstrategier og altså rensing av dieselutslipp. Også leverandøren Bosch skal ha deltatt.

Blant annet skal de ha blitt enige om å bruke en så liten beholder for stoffet som renser dieselen at den i praksis knapt hadde effekt.

Fakta: Den tyske bilparken Tyskerne eier 45 millioner personbiler. Av dem er 15 millioner dieseldrevne. 65 prosent er tyske biler. Volkswagen er det vanligste merket, fulgt av Opel og Mercedes. Flere kjøper større biler: SUV øker mest. I tillegg kommer 5,5 millioner registrerte nyttekjøretøy – inkludert 2,9 millioner lastebiler. Kilde: Kraftfahrt-Bundesamt

Bransje i tillitskrise

En fersk meningsmåling viser at 53 prosent ikke lenger har tillit til bilprodusentene. 75 prosent ønsker at politikerne skal straffe bransjen hardere for regelbrudd.

Lederen for avdelingen for energi, trafikk og miljø ved DIW, Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Claudia Kemfert kaller utviklingen «en statskrise».

– Den som bruker så mye kriminell energi på å holde en dinosaur-teknologi i live, har mistet all tillit, skriver hun i et innlegg i Capital.de.

Bekymringen er stor for at Asia og USA har tatt ledelsen når det gjelder elektriske biler og hybrid-løsninger. – Å lete etter et sted å lade bilen i Tyskland er som å lete etter en nål i en høystakk, sa børseksperten Robert Halver til Die Welt.

Timo Lange fra organisasjonen Lobby Control mener at billobbyen har for mye makt og alt for tette bånd til regjeringen.

– Regjeringen er bilindustriens forlengede arm

Timo Lange fra organisasjonen Lobby Control kritiserer de sterke forbindelsene mellom politikk og bilindustri. – Man kan bare kaste et blikk på sirkelen rundt kansler Angela Merkel for å se hvor mange billobbyister som kommer derfra, sier Lange under et pressemøte med utenlandske journalister i Berlin.

Et annet eksempel på tette forbindelser er at delstaten Niedersachsen eier 20 prosent av Volkswagen-konsernet.

Lange oppfordret regjeringen til å slutte å se seg selv som bilindustriens forlengede arm.

Ga etter for industrien

– Vi krever at bilindustrien forplikter seg til å overholde utslippsreglene. Dessuten må maskinvaren i alle de rammede dieselbilene byttes ut, sier Annette Stolle fra Deutsche Umwelthilfe til Aftenposten. Hun er en av demonstrantene i anledning «dieseltoppmøtet» mellom politikere og bilindustrien onsdag.

Men hun går nok skuffet hjem etter møtet: Ifølge Der Spiegel har regjeringen gitt etter for bilprodusentene og vil bare kreve at produsentene betaler for programvareoppdatering av biler med såkalt «Euro 5» og «Euro 6»-motorer.

Regjeringen krever også bare en 25 prosent reduksjon av NOx-utslipp, mens miljøvernministeren opprinnelig hadde krevd 50 prosent. Et slikt krav ville betydd nye katalysatorer.

Svindlet til seg gigantlån

Samtidig fortsetter problemene å vokse i inn- og utland: Mandag ble det kjent at Volkswagen hadde fått et lån på 400 millioner euro fra den europeiske investeringsbanken for å utvikle nettopp den motoren som utgjør sentrum i hele «dieselgate».

Lånet ble altså gitt på bakgrunn av «svindel» og «bedrag», har EUs antikorrupsjonsmyndighet OLAF konkludert, skriver Politico.