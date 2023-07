Russiske styrker er på offensiven nordøst i Ukraina

Store ansamlinger av russiske styrker er på offensiven i det nordøstlige Ukraina og er involvert i harde kamper, sier ukrainske myndigheter. Samtidig angriper Russland havnebyen Odesa etter at landet trakk seg fra kornavtalen.

Ukrainske styrker har blant annet brukt et russisk TOS-1A-rakettsystem i angrepene mot russiske mål i nordøst-Ukraina. Bildet er fra Kreminna tidligere i juli. Vis mer

– I to dager på rad har fienden vært aktivt på offensiven i Kupjansk i Kharkiv-regionen. Vi forsvarer. Harde kamper pågår og posisjonene til begge sider endres dynamisk flere ganger om dagen, sier Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar på Telegram.

Talsperson i det ukrainske militæret, Serhij Tsjerevatyj, sier til ukrainsk TV at det russiske militæret har samlet mer enn 100.000 soldater.

Russerne skal også ha med seg 900 stridsvogner, over 550 artillerikanoner og 370 rakettsystemer til området. Det innebærer isåfall at slaget vil være et av de største i Europa siden andre verdenskrig.

Nyhetsbyrået Reuters har ikke vært i stand til å verifisere påstandene fra ukrainske myndigheter.

Ukraina gjennomfører nå en offensiv i et forsøk på å ta tilbake noen av områdene som Russland okkuperer som følge av angrepskrigen mot Ukraina, men så langt går det sakte. Den fullskala invasjonskrigen har pågått i over 500 dager og kostet tusenvis av sivile liv.

Hevder de har skutt ned 28 ukrainske droner mot Krym

Russiske styrker sier samtidig at de har skutt ned 28 ukrainske droner over den russiskokkuperte Krymhalvøya natt til tirsdag, hevder det russiske forsvarsdepartementet.

Det skjer dagen etter et antatt ukrainsk angrep ødela veibroen som knytter Krym til Russland. To ble drept og en såret.

Satellittbilder fra Maxar viser skadene på veibroen mellom Krym og Russland etter eksplosjonene mandag. Jernbanebroen til høyre. Vis mer

– 17 droner som ble skutt opp av ukrainske styrker, ble ødelagt, og 11 droner ble satt ut ved hjelp av elektronikk, heter det i en uttalelse fra forsvarsdepartementet.

Ingen personer skal ha blitt såret i hendelsen.

Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Luftangrep mot Odesa etter kornavtale-stans

På ukrainsk side melder myndighetene at luftforsvarssystemene i havneregionen Odesa er iverksatt mot et russisk luftangrep.

– Odesa: Luftforsvaret er iverksatt til kamp, sier talsperson for Odesas militæradministrasjon, Serhij Bratsjuk, på Telegram.

Odesa er Ukrainas tredje største by. Deler av havneanlegget i byen er skadet, melder AFP. Minst en person er såret som følge av angrepet.

Meldingen om angrepet kommer kort tid etter at kornavtalen som har gjort det mulig for Ukraina å trygt eksportere korn til globale markeder via Svartehavet, offisielt er utgått etter at Russland trakk seg fra den.

Det er fra havnene i Odesa-regionen det er blitt eksportert korn og andre matvarer ut fra Ukraina sjøveien.