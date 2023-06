I juni måned markeres Pride i store deler av verden med regnbuer og glitter. En av verdens største pride-parader feires i den israelske byen Tel Aviv. Selv sier myndighetene at byen er «The Gay Capital of the World». Kritikerne mener det hele er propaganda. – Som skeiv palestiner hadde jeg to valg: Bli undertrykket av homofobe palestinere eller rasistiske israelere, sier Ahmed.

Over 150.000 mennesker deltok i en av verdens største pride-feiringer tidligere i juni. Palestinske Ahmed frykter verden skal glemme folket hans i alt glitteret.

Pride 2023: Israel har en av verdens største pride-parader. Palestinske Ahmed mener festen er propaganda.

30.06.2023 17:24

På en tom parkeringsplass i den palestinske byen Ramallah ligger Ahmed på bakken.

Hendene og føttene er bundet sammen. Klærne er revet av. To menn sparker og slår ham mens de roper «Allahu Akbar».

Blodet strømmer fra kroppen.

De to mennene krangler om de skal drepe Ahmed eller holde ham i live litt til. Men en ting er de enige om:

De hater homofile.

Ahmed har opplevd trakassering fra både israelere og palestinere.

Slik beskriver Ahmed hendelsen som skal ha skjedd for akkurat ti år siden.

Han hadde møtt en mann på internett. De ble enige om å møtes i skjul.

– Jeg gledet meg fordi jeg trodde jeg hadde funnet et hemmelig, palestinsk skeivt miljø. Jeg ville bare møte andre som var som meg, sier Ahmed til Aftenposten.

«Jeg er ikke homse!»

Men mannen Ahmed hadde sett frem til å møte, viste seg å være en annen enn han hadde gitt seg ut for å være. Han var del av en duo som lurte homofile til å treffes, for så å drepe dem.

Ahmed forteller at han tryglet om livet sitt mens mennene filmet volden.

«Jeg er ikke homse! Æsj! Jeg er hetero!»

Til slutt skal mennene ha blitt enige om at Ahmed var mer verdt levende enn død. Han fikk gå. Men gjerningsmennene presset ham til å betale store summer for at de ikke skulle offentliggjøre videoopptaket.

– Som å leve i Det ville vesten

Helt siden Ahmed var liten har han vært sikker på to ting: Han er homofil. Derfor kommer livet til å bli vanskelig.

Som en skeiv palestiner i Øst-Jerusalem opplevde Ahmed at han var fritt vilt for både palestinere og israelere.

– Å leve bak muren er som å leve i Det ville vesten. Det er et lovløst samfunn uten beskyttelse for hverken skeive eller heterofile palestinere, sier Ahmed.

– Jeg betalte skatt til Israel uten å få noe som helst tilbake. Ikke engang statsborgerskap.

Fakta Muren i Jerusalem Muren i Jerusalem, også kjent som den israelske sikkerhetsmuren, deler Øst- og Vest-Jerusalem.

Israel utøver kontroll over hele byen, men palestinerne utgjør en betydelig del av befolkningen i Øst-Jerusalem.

Byggingen av muren ble påbegynt av den israelske regjeringen i 2002. Målet var å hindre angrep fra å nå israelske byer og bosetninger fra Vestbredden.

Kritikere hevder at muren er en ulovlig okkupasjon av palestinsk territorium og at den fører til isolasjon av palestinske samfunn på Vestbredden. Kilde: SNL Vis mer

Kan få oppholdstillatelse

I 2022 åpnet Israel for at skeive palestinere kan få arbeidstillatelse på israelsk territorium.

Tidligere har de fått oppholde seg i Israel, men uten mulighet til å ta seg lovlig arbeid.

– Dette er et viktig steg for at LHBT-personer skal få leve fullverdige liv i Israel, sa en talsperson for israelske myndigheter til avisen Times of Israel.

Den Israelske flyktningorganisasjonen Hias har hjulpet 50 skeive palestinere med å få oppholdstillatelse i landet siden 2014, forteller leder Nimrod Avigal.

– Dette er mennesker som blir utsatt for vold og trusler fra egen familie, men det skal mye til for at de får langvarig opphold. Hovedregelen er at de får hjelp til å dra til et tredje land, sier Avigal.

Ifølge Avigal ønsker skeive palestinere de er i kontakt med, å bosette seg i Tel Aviv. Denne byen er kjent for å være spesielt liberal.

Beskylder Israel for rosavasking

Selv beskriver myndighetene i Tel Aviv seg selv som «The Gay Capital of the World».

«Hvert år kommer tusenvis LHBT-personer til Tel Aviv for å feire pride. Byen er stolt over å omfavne mangfold», skriver kommunen på sin egen hjemmeside.

De LHBT-vennlige utsagnene bør bli tatt med en klype salt, synes leder for Palestinakomiteen, Line Khateeb.

Hun mener Israel bruker rosavasking rosavaskingRosavasking er et begrep som brukes om organisasjoner eller institutisjoner som utnytter LHBT-rettigheter for å fremme en annen agenda som ikke er relatert til skeives rettigheter. for å promotere seg selv som et liberalt demokrati for å dekke over menneskerettighetsbrudd.

– Det er markedsføring for å vise at i Israel kan du komme på pride, i motsetning til i de «primitive» arabiske landene. Det er en sannhet med modifikasjoner og blir brukt til å rettferdiggjøre kontrollen over palestinere, mener Khateeb.

Line Khateeb Leder i Palestinakomiteen

Hun hevder at skeive palestinere ikke har de samme rettighetene som skeive israelere.

– Alle palestinere opplever undertrykkelse som et folk, skeive opplever da ofte en «dobbel undertrykkelse».

Forsøkte å være med på Pride

Det å søke opphold i Israel var aldri et alternativ for Ahmed.

– Jeg har sett israelske soldater banke opp sivile palestinere. Da jeg deltok på den berømte pride-paraden i Tel Aviv for noen år siden, følte jeg meg ikke trygg. Palestinere i store folkemengder blir ofte mål for vold.

Som skeiv anså han at han hadde to valg.

– Enten blir jeg undertrykt av homofobe palestinere eller av rasistiske israelere.

Ahmed går stolt rundt i en tradisjonell palestinsk drakt når han har på seg drag-sminke.

Ahmed forteller at han i tre uker betalte penger til mennene som hadde banket ham opp. Så fikk han nok. Filmen fikk bare rulle og gå.

– Hele livet mitt har jeg falt mellom to stoler. Er jeg palestiner eller er jeg homofil? Jeg ville være begge.

Uten å fortelle det til noen, pakket Ahmed med seg en sekk og dro. Han ville starte et nytt liv i Europa.

I 2020 fikk Ahmed statsborgerskap i Belgia. Han savner søsknene i Ramallah, og han vet at de savner ham. Men han har aldri angret på at han dro.

– Her er jeg lykkelig. Jeg kan gå ut i gaten som en drag queen, og ingen angriper meg. Livet er herlig.

Dagen Ahmed fikk statsborgerskap i Belgia, sydde han en ballkjole med fargene til det belgiske flagget og feiret i gaten.

– Det skeiveste stedet på jord

David Rebel har heist to flagg høyt i juni.

Et regnbueflagg og et israelsk flagg.

Israeleren fra Tel Aviv er aktivist for skeives rettigheter. Han mener hjembyen er en trygg havn for skeive mennesker fra hele verden.

– Tel Aviv er det skeiveste stedet på jord. Her er det ingen som bryr seg om hvor du er fra, alle er velkomne, sier Rebel.

David Rebel mener anklagene om rosavasking fratar Pride viktig oppmerksomhet.

Anklagene om rosavasking har han hørt mange ganger.

– Skeive israelere har kjempet i mange år for de rettighetene vi har. Fortsatt har vi en lang vei å gå. Det å kjempe for rettigheter bør ikke bli sett på som «propaganda».

Føler seg mer godtatt i Tel Aviv enn i Oslo

Tara Coleman Øren er halvt norsk og halvt israelsk. De siste årene har hun bodd i Tel Aviv.

– Som lesbisk føler jeg meg mer godtatt i Tel Aviv enn i Oslo.

I år heiste også hun pride-flagget høyt. Men bare for én time.

– Jeg fikk en klump i magen under feiringen. Byen markedsfører seg som en trygg havn for LHBT-personer, men palestinere blir systematisk diskriminert uavhengig av om de er skeive eller ikke.

Tara Coleman Øren er stolt av å være skeiv og jøde. Men hun synes det er vanskelig å være stolt over Israel.

Hun opplever at få israelere er enig med henne. – Som jøder betyr dette landet mye for oss. Jeg tror det er vanskelig for mange israelere å innse at landet som er så kjært for oss, påfører et annet folk smerte.

Coleman Øren påpeker at Israel er en del av hennes identitet, men at hun ikke er stolt over landets politikk:

– Jeg likte å tro at Israel jobbet for å få slutt på konflikten. Da jeg innså hvor kalkulert diskrimineringen mot palestinere er, var det som om boblen sprakk.

Mener palestinere også har ansvar

Khateeb, leder i Palestinakomiteen, understreker at også palestinere har et ansvar for å beskytte sine LHBT-innbyggere.

– Det må gjøres en stor jobb med holdninger, men det er umulig å oppnå fullstendig frihet for skeive når hele folket mangler grunnleggende rettigheter, sier hun.

Israels viseambassadør i Norge, Yana Kotlyar-Gal, synes det er vondt å høre at Ahmed føler seg utrygg blant både palestinere og israelere. Hun påpeker likevel at skeive palestinere har mange ulike erfaringer.

– Det finnes mange beviser for at skeive palestinere blir forfulgt av sitt eget folk og derfor finner sin plass i LHBT-miljøet i Israel.