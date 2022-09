Danmark og Sverige er ikke i tvil. Kaller lekkasjene bevisste handlinger.

Gasslekkasjene i Østersjøen skyldes trolig sabotasje, ikke et uhell. Det mener både svensk og dansk regjering. Danmark avviser å ha blitt advart i forkant.

Danmarks statsminister Mette Fredriksen møtte pressen for å svare på spørsmål om gasslekkasjene i Østersjøen tirsdag kveld.

16 minutter siden

Tirsdag kveld møtte Danmarks statsminister Mette Fredriksen pressen for å kommentere gasslekkasjene i Østersjøen.

Etter at det ble klart at det mandag ble registrert to kraftige undervannseksplosjoner ved rørledningene, har flere land har gjennom dagen antydet at det kan være snakk om sabotasje. Fredriksen var imidlertid ikke i tvil:

– Myndighetenes klare vurdering er at det er snakk om villede handlinger. Det er ikke snakk om uhell, sier statsministeren

Fredriksen kunne ikke gå nærmere inn på hvem man mener står bak handlingene.

– Men vi ser på det her med den største alvor. Situasjonen er så alvorlig som den kan bli, sier statsministeren.

Senere samme kveld møtte den svenske regjeringen pressen. Sveriges statsminister Magdalena Andersson var mer forsiktig enn sin danske kollega med å konkludere, men sa følgende til pressen tirsdag kveld:

– Vi har kommet frem til at dette trolig handler om en bevisst handling, altså trolig sabotasje, sa Andersson og understreket at den svenske regjeringen ser svært alvorlig på hendelsen.

Både svensk og dansk regjering avviser å ha vært i kontakt med Russland om lekkasjene ennå.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson var mer forsiktig enn sin danske kollega med å trekke konklusjoner om lekkasjene, men mener det «trolig» skyldes sabotasje.

– Slike rystelser ser man ikke ved jordskjelv

Den danske statsministeren understreket at eksplosjonene ikke har sikkerhetsmessige konsekvenser for innbyggerne på den danske øya Bornholm. Gasslekkasjene er lokalisert i Østersjøen, like utenfor øya.

– Vi øker vår tilstedeværelse omkring Bornholm. Bruddene er ikke en ulykke, men en bevisst handling, og våre myndigheter gjør alt vi kan for at avklare det, sier forsvarsminister Morten Bødskov.

Statsministeren understreket samtidig at det ikke er en økt militær trussel mot Danmark. Det vil heller ikke få noen sikkerhetsmessige konsekvenser for innbyggerne på Bornholm, ifølge Frederiksen.

Gassrørene ligger på 70 og 90 meters dybde, er 12 centimeter tykke og består av stål og betong, ifølge DR.

Danmarks klima- og energiminister Dan Jørgensen forklarte at hullene på gassrørledningene er så store at de ikke kan ha oppstått av en ulykke, men må være forårsaket av sprengning.

Han henviser til seismologiske registreringer av rystelsene ved rørledningene.

– Slike rystelser ser man ikke ved jordskjelv, men ved eksplosjoner, sier han.

Avviser å ha fått varsler i forkant

CIA skal ha advart Tyskland om faren for angrep i Østersjøen i sommer. Det skriver den tyske avisen Der Spiegel. Tyske myndigheter har ikke ønsket å kommentere saken, skriver avisen.

Under pressekonferansen fikk den danske statsministeren spørsmål om hvorvidt dansk etterretning mottok noe informasjon i forkant som kunne indikere hva som var i vente.

Forsvarsminister Morten Bødskov svarte at det «selvfølgelig ikke» var kommet noen varsler om hendelsene i forkant.

– Men det er klart at når man kikker på Østersjøen generelt, så er det et område hvor det har vært et økt spenningsnivå, og vi er i løpende dialog og samarbeider tett med våre allierte om håndteringen av spenningsnivået i Østersjøen. Mer kan vi ikke si på nåværende tidspunkt, sa han.