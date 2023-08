Hvem er Fani Willis, som tok ut tiltale mot Trump? Han sier hun vokste opp gjennomsyret i hat.

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): Donald Trump kaller henne «Falske Fani» og «rasist». Statsadvokat Fani Willis har gitt sin stab ordre om ikke å svare på personangrep.

Fani Willis ble i 2020 valgt til den første kvinnelige statsadvokat i Fulton County, fylket der storbyen Atlanta ligger. Hun er demokrat. Vis mer

Publisert: 26.08.2023 07:12

Den 1. januar 2021 avla Fani Willis ed som ny statsadvokat i Fulton County, fylket i Georgia der Atlanta ligger. Dagen etter ringte Donald Trump den valgansvarlige i staten.

Trump var da fortsatt USAs president. Han antydet sterkt i samtalen at det måtte finnes 11.780 stemmer slik at han kunne slå Joe Biden i Georgia. Dermed startet saken som gjør at Willis og Trump møter hverandre i et rettsdrama.