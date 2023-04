Bildet er fra skolestart ved den sentrale radioetterretningavdelingen 309, som i Russland bare kalles «Sirkelen». Militærenhet 34608 holder til i byen Podolsk, knapt 2 mil vest for Moskva. Det er et av stedene for de utviste GRU-agentene i Norge fikk opplæring før de dro til Vesten som diplomater.