Er den symboltunge ukrainske byen tapt? Ja, sier Putin. Nei, sier Zelenskyjs talsperson.

– De smadret alt, sier Ukrainas president. Det ble tolket som om byen Bakhmut var tapt til russiske styrker. Putin lover medaljedryss til soldatene sine.

– Bakhmut eksisterer i dag kun «i våre hjerter», sa Ukrainas president Zelenskyj søndag, før han gikk i møte med USAs president Joe Biden. USA lovet søndag ytterligere våpenstøtte til Ukraina.

20.05.2023 23:43 Oppdatert 21.05.2023 09:26

– President Zelenskyj har ikke bekreftet at Bakhmut er under russisk kontroll, presiserer en talsperson for presidenten. Det melder Reuters, etter at internasjonale nyhetsbyråer søndag morgen tolket Ukrainas president til å innrømme at Bakhmut var tapt.

Presidenten sa at han ikke lenger tror at byen er under ukrainsk kontroll, og at Bakhmut i dag kun eksisterer «i våre hjerter».

– Dere må forstå at det ikke er noe der. De smadret alt, sa Zelenskyj om Bakhmut, før han gikk inn til et møte med USAs president Joe Biden på G7-møtet i Hiroshima søndag morgen, norsk tid.

Russland hevder at de har vunnet det langvarige, blodige slaget om den øst-ukrainske byen.

Putin gratulerer styrkene

Russerne har i åtte måneder siden i fjor sommer forsøkt å ta byen, i det som regnes som krigens lengste og blodigste slag.

President Vladimir Putin lovet natt til søndag utmerkelser til stridende som har utmerket seg i kampen. Dette meldte russiske nyhetsbyråer. Søndag gjentar Putin at de har overtatt byen.

– Vladimir Putin gratulerte Wagners enheter og alle enheter i de russiske styrkene som bisto med nødvendig støtte og styrke i operasjonen for å frigjøre byen, skriver det statlige nyhetsbyrået Tass, og siterer en uttalelse fra Kreml.

Kort tid før meldte det russiske forsvarsdepartementet at Russland nå har full kontroll over den øst-ukrainske byen.

– Som resultat av Wagners offensiv, med støtte fra våre styrkers artilleri og luftvåpen, er frigjøringen av Artjomovsk fullført, sto det i uttalelsen, like etter klokken 23 lørdag, norsk tid.

Artjomovsk var navnet på Bakhmut i Sovjetunionen-tiden.

Noen timer i forveien hevdet sjefen for leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, at hans styrker da hadde full kontroll over Bakhmut. Påstanden ble avvist fra ukrainsk hold.

Ukraina har ennå ikke kommentert Putins påstand, som kom flere timer senere. President Zelenskyj har tidligere kalt Bakhmut Ukrainas «moralske festning».

– Vi tok hele byen, hus for hus

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin hevdet lørdag at leiesoldatgruppen har full kontroll over Bakhmut i Ukraina. Litt senere hevdet også russiske myndigheter å ha kontroll over byen.

– I dag, klokka 12, ble Bakhmut fullstendig erobret. Vi tok hele byen, hus for hus, sa Prigozjin i en videomelding. Der er han sammen med soldater med russiske flagg og Wagner-bannere. Det høres eksplosjoner på videoen.

Prigozjin hevdet at Wagner-gruppen skal trekke seg ut fra Bakhmut fra 25. mai og gi kontrollen til enheter fra den russiske hæren.

Nyhetsbyrået Reuters har ikke verifisert Prigozjins påstander, som ble blankt avvist av det ukrainske forsvaret.

Wagner-gruppen la lørdag ut en video av at soldatene deres viftet med flagg og vimpler i det som skal være Bakhmut.

– Dette er ikke sant. Våre enheter kjemper fortsatt i Bakhmut, sa Serhij Tsjerevatij, talsperson for de ukrainske styrkene.

Viseforsvarsminister Ganna Maljar skrev lørdag på Telegram at det var harde kamper i byen fortsatt, og at de ukrainske styrkene holder stand i en bydel. Hun omtalte imidlertid situasjonen som «kritisk».

– Usannsynlig

Wagner-sjefens uttalelse lørdag står i kontrast til det han skrev på Telegram natt til fredag. Da kalte Prigozjin en snarlig erobring av Bakhmut usannsynlig.

Wagner-gruppen har i flere måneder ledet an i angrepet mot Bakhmut, som regnes som det lengste og blodigste i Ukraina-krigen.

Forsterkninger

Både ukrainske og russiske kilder har tidligere bekreftet at ukrainske styrker har rykket fram.

Den militære britiske etterretningstjenesten skrev i en Twitter-melding lørdag at det er «svært sannsynlig» at Russland har satt inn flere bataljoner i Bakhmut-området etter dette.

– Den russiske ledelsen ser sannsynligvis fortsatt erobring av Bakhmut som et sentralt, kortsiktig mål som kan gjøre det mulig for dem å erklære en viss grad av suksess i konflikten, skrev britene.

Før krigen ble ikke Bakhmut, som før krigen hadde 70.000 innbyggere, regnet som særlig strategisk viktig. Nå er byen omtrent tømt for folk, men har fått stor symbolsk betydning.

– Symbolsk seier

Bakhmuts antatte fall kan være en viktig symbolsk seier Moskva etter en rekke nederlag i Ukraina. President Zelenskyj har tidligere advart om at Bakhmuts fall vil åpne for at russerne kan ta flere deler av Donbas.

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) påpeker at hvis det stemmer at Bakhmut er tatt, så vil det utelukkende være en symbolsk seier, melder det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Frankrikes president Emmanuel Macron er av statslederne som har møtt Ukrainas president Zelenskyj i Japan i helgen. Søndag sier Macron at det er «opp til Ukrainias myndigheter å uttale seg om utviklingen rundt styrkene sine», melder CNN.

– Liten betydning

To svenske militæreksperter mener byen ikke har strategisk betydning.

– Dette har ingen egentlig innvirkning på slagmarken, sa Johan Huovinen ved Försvarshögskolan i Sverige til nyhetsbyrået TT, etter Prigizjins påstand om at byen er tatt.

Den tidligere oberstløytnanten Jörgen Elfving sier til TT at byen er et knutepunkt som kan gi russerne muligheter til å fortsette mot vest.

– Men spørsmålet er om man fra russisk side har evnen til å fortsette fremgangen kort etter Bakhmuts påståtte fall. Jeg tviler på det, sier Elfving.