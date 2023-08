Kyiv angrepet med droner og missiler – to personer drept

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Kraftigste angrep siden i våres, melder lokale myndigheter.

To personer døde da den ukrainske hovedstaden ble truffet av raketter og misiler natt til onsdag. Vis mer

Publisert: 30.08.2023 06:35

Natt til onsdag ulte luftalarmen over hele Ukraina.

Ved daggry hørtes flere kraftige eksplosjoner i sentrum av hovedstaden. Like etter meldte lokale myndigheter at luftforsvaret jobbet.

To personer ble drept i angrepet. I tillegg er det så langt meldt om to skadede, blant dem en 24 år gammel jente.

– Kyiv har ikke opplevd et så kraftig angrep siden i våres, meldte Serhii Popkov.

Han er leder for den sivil-militære administrasjonen i hovedstaden. I mai trappet Russland opp angrepene mot Kyiv kraftig.

Nesten hver natt våknet byens innbyggere til eksplosjoner, flere sivile ble drept. Gjennom sommeren har det vært roligere i hovedstaden, frem til onsdag morgen.

Angrepet fant sted samtidig som Kyiv og byer over hele landet forbereder seg på at Russland kan intensivere angrepene når vinteren nærmer seg, med mål om å ødelegge sivil infrastruktur.

Så langt meldes det at Russland angrep med både droner og missiler gjennom natten. Lokale myndigheter melder at over 20 ble skutt ned. Vrakrestene som falt ned gjorde likevel stor skade, flere branner brøt ut i deler av byen.

Også Odesa var under angrep gjennom natten. Lokale myndigheter melder om flere eksplosjoner i den sørlige havnebyen. Så langt er det ikke meldt om skadede eller drepte.