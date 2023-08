Fire land inviteres inn i klubben. Det viser at noe viktig endrer seg i Midtøsten.

ISTANBUL (Aftenposten): Før ble Midtøsten sett på som en region der det bare var konflikt. Nå øker appetitten for å samarbeide.

Irans president Ebrahim Raisi reiste denne uken til Johannesburg i Sør-Afrika for å delta på toppmøtet i Brics-gruppen. Til neste år får Iran bli medlem. Vis mer

Denne uken møttes noen av de mektigste landene i det globale sør.

Brics-gruppen består av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Den har som mål å være et motstykke til vestlig makt. Det vil landene oppnå ved å samarbeide om politikk og økonomi i sitt eget forum.

Hittil har det gått sånn passe. Ikke minst fordi den veksten som flere av landene opplevde da ideen oppsto for rundt 20 år siden, har bremset opp.

Men gruppen representerer over 40 prosent av verdens befolkning. Målt i kjøpekraft kan de fem landene faktisk måle seg med den samlede økonomiske kraften til G7-landene. G7-landene. Samarbeidsgruppen for de syv rikeste demokratiske industrilandene i verden (Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA).

Og nå har Brics bestemt seg for å vokse. Seks nye land inviteres inn i klubben. Blant dem er fire land i Midtøsten: Saudi-Arabia, Iran, De forente arabiske emirater og Egypt.

Det forteller noe viktig om utviklingen i regionen.

Søker kontakt

– At Midtøsten ikke har vært representert før, har med konfliktene i regionen å gjøre, sier Sverre Lodgaard. Han er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Nå er noe i ferd med å endre seg, forklarer han.

– Midtøsten er i en fase der landene har begynt å søke kontakt med hverandre, sier Lodgaard.

Tidligere i år gjenopprettet erkerivalene Iran og Saudi-Arabia diplomatiske forbindelser. Det var det Kina som la til rette for.

De siste årene har også flere arabiske land gått med på å normalisere forholdet til Israel. Mer stabilitet gjør at appetitten for å samarbeide vokser.

Vil bort fra USA

Saudi-Arabia er den viktigste motoren i denne utviklingen, forklarer Lodgaard.

Kronprins Mohammed bin Salman er landets mektigste. Han vil gjøre landet mindre avhengig av to ting: Olje og USA. Derfor er han blitt en sterk pådriver for større regionalt samarbeid.

– Kronprinsen har skjønt hva geopolitikk betyr for middels store stater, sier forskeren.

– Nemlig at avhengigheten av andre reduseres ved å spre den. Gjennom et medlemskap i Brics søker han å balansere relasjonene til andre og å utvide Saudi-Arabias handlingsrom.

Fakta Brics Brics står for Brasil, Russland, India, Kina (China) og Sør-Afrika. Uttrykket Brics dukket første gang opp i en analyse fra den amerikanske storbanken Goldman Sachs i 2001. Da handlet det om vekstpotensialet i landenes økonomi. Landene hadde sitt første uformelle møte i 2009, på initiativ fra Russland. Da var ikke Sør-Afrika med. Landet ble innlemmet året etter. Gruppen møtes én gang i året. Den er ikke en formelt stiftet organisasjon. Brics-landene har over 40 prosent av verdens befolkning og står for cirka en fjerdedel av den globale økonomien. Kilde: Reuters Vis mer

Kronen i juvelen

For Brics er trolig Saudi-Arabia det viktigste av de nye medlemmene i Midtøsten.

Landet er en av verdens viktigste oljeprodusenter. Det gir Brics større politisk og økonomisk tyngde.

Saudi-Arabia er allerede Brics-landenes viktigste handelspartner i Midtøsten. Kina er på sin side Saudi-Arabias største oljekunde.

Et annet land som har jobbet for å styrke forholdet sitt til Kina og Russland, er Emiratene. Landet har tradisjonelt vært en nær alliert av USA. Det regnes også som en av de viktigste finanssentrene i regionen. For Brics er dette derfor nok en viktig aktør å få inn i folden.

Ledere i Brics-landene bestemte seg denne uken for å innlemme nye medlemmer i gruppen. Vis mer

Seier for Iran

Det var Kina og Russland som var pådrivere for å utvide Brics nå. Det er ikke tilfeldig. Begge landene er underlagt økonomiske sanksjoner av USA.

Det samme gjelder Iran. For myndighetene i Teheran er invitasjonen en stor seier, skriver The New York Times. Det vil gi Iran større mulighet til å knytte økonomiske bånd til ikke-vestlige land. På denne måten blir det lettere å omgå sanksjonene.

– Medlemslandene drøfter blant annet muligheten for å gjøre opp handelen seg imellom i sine nasjonale valutaer, sier Lodgaard.

På sikt vil det kunne redusere verdien av amerikanske dollar i verdensøkonomien, påpeker han.

Rask utvikling

At land som Iran innlemmes i Brics, vil også bidra til å øke den geopolitiske spenningen, skriver New York Times. Hva betyr det for Vesten at gruppen utvides?

– Dette er først og fremst et tegn i tiden. Det globale sør vokser og utvidelsen av Brics er en bekreftelse på dette, sier Lodgaard.

Han synes det ennå er vanskelig å vite i hvilken grad dette vil endre maktbalansen i verden. Mange av Brics-landene har fortsatt sterke økonomiske bånd til Vesten, påpeker han.

– Samtidig har utviklingen de siste årene gått veldig fort. Særlig i Midtøsten.