Amerikansk etterretning og polske myndigheter: Russiske raketter har truffet Polen

Amerikansk etterretningskilde bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at det er russiske raketter som har truffet polsk side. – Svært alvorlig hendelse, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Det har skjedd en eksplosjon i et jordbruksområde i den polske landsbyen Przewodów nær grensen til Ukraina. Det melder Nyhetsbyrået AP.

15. nov. 2022 20:05 Sist oppdatert 10 minutter siden

Polske myndigheter melder at to personer skal ha blitt drept i en eksplosjon. Det har skjedd i landsbyen Przewodów nær grensen til Ukraina.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki kalte tidligere i kveld inn til hastemøte i komiteen for nasjonal sikkerhet og forsvarsspørsmål. Polen vurderer nå om artikkel 4 i Nato-traktaten skal utløses, ifølge den polske presidentens kontor.

En amerikansk etterretningskilde bekrefter overfor Nyhetsbyrået AP at det er russiske raketter som har truffet polsk side. Kilden er ikke navngitt. Opplysningene er ikke offisielt bekreftet av myndighetene hverken i Polen eller USA.

Rundt midnatt kom det opplysninger fra utenriksdepartementet i Polen. Talsmann Lukasz Jasina uttaler at det var snakk om en russiskprodusert rakett. Han sier at Russlands ambassadør er blitt kalt inn på teppet for å gi en forklaring.

Nato skriver i en pressemelding at de ser nærmere på meldingene og skal koordinere videre med Polen.

Aftenposten har bedt Nato bekrefte om det er russiske raketter som har slått ned i Polen. Så langt har de ikke besvart spørsmålet.

Natos ambassadører møtes onsdag

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skriver på Twitter at han har snakket med Polens president Andrzej Duda arrow-outward-link om eksplosjonen, og at Nato følger situasjonen nøye.

Stoltenberg understreker at det er viktig at alle fakta kommer frem.

President Joe Biden har også snakket med Duda tirsdag kveld.

Nato-landenes ambassadører samles onsdag for å diskutere situasjonen i Polen etter mulige russiske missilnedslag. Det bekrefter talsperson Oana Lungescu i en e-post til Aftenposten. Stoltenberg vil lede møtet.

Russland benekter at de utførte angrepet

Påstandene i polske medier om at russiske raketter angivelig slo ned i et grenseområde i Polen, er en provokasjon, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva.

– Uttalelser fra polske medier og embetsmenn om at russiske raketter skal ha slått ned i området rundt landsbyen Przewodov, er en bevisst provokasjon for å eskalere situasjonen. Ingen angrep ble gjennomført mot mål nær den ukrainsk-polske grensen, sier forsvarsdepartementet ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass arrow-outward-link .

De nekter også for at bilder fra åstedet viser russiske våpen.

Huitfeldt: – Svært alvorlig hendelse

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier til Aftenposten at hendelsen er svært alvorlig, men at mye fortsatt er uklart.

– Vi har registrert nyhetene om missilnedslagene i Polen. Dette er en svært alvorlig hendelse, men mye er fortsatt uklart. Vi avventer ytterligere informasjon fra polske myndigheter i saken, sier Huitfeldt.

Utløser dette artikkel 5?

Natos artikkel 5 sier at dersom det skjer et angrep mot et Nato-land, er det å betrakte som et angrep på hele alliansen. Polen er en del av Nato.

Men det er uklart om det russiske rakettreffet kan tolkes som et angrep på et Nato-land. Det er ikke nok at det skjer en feilbombing som rammer et Nato-land, eller at det skjer en grensekrenkelse. Angrepet må være av et visst alvor og omfang, før Nato eventuelt utløser artikkel 5.

Tormod Heier tror dette angrepet antagelig ikke vil utløse artikkel 5.

Han er ekspert på sikkerhetspolitikk ved Forsvarets høgskole.

– Jeg tror det må mer til. Fordi to missiler ikke vil være nok til å skape enighet mellom 30 ulike Nato-land om å risikere en tredje verdenskrig.

Selv om det ikke utløser artikkel fem, mener han at det er viktig for Natos troverdighet at de responderer raskt og ikke nølende.

– Tror du at det er gjort med overlegg?

– Russerne har vist at de er veldig risikovillige. Så langt har vi sett at russerne har eskalert krigen for å skremme vesten fra å blande seg inn. Og vi kan ikke se bort ifra at dette er en slik eskalering. Men det kan også være en teknisk feil på missiler som var ment for Ukraina.

– Dristig maktspill fra Putin

– Dette er dristig maktspill fra Putin som viser den russiske risikoviljen.

Han understreker at dette gjelder kun hvis det viser seg at dette er et villet angrep fra russisk side.

– Da har ikke Nato noe annet valg enn å sette hardt mot hardt. Det er det eneste språket Putin forstår, maktens språk.

Forsker: Var nok et uhell

– Det er viktig å understreke at det er mye som fremdeles er uavklart, sier forsker Tom Røseth ved Forsvarets høgskole til Aftenposten.

Om det er snakk om russiske missiler, treffer de nok Polen ved et uhell, mener Røseth.

– Det er ikke russisk interesse å utvide krigen til en konvensjonell krig med Nato, da vil de tape.

Røseth understreker at missiler sendt ved et uhell, ikke vil utløse artikkel 5, men artikkel 4.

Artikkel 4 i Atlanterhavspakten i Nato slår fast at «partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.»

Det vil si at bruk av artikkel 4 fører til konsultasjoner. Den følges ikke automatisk av artikkel 5.

– Tyrkia har gjort bruk av artikkel 4 flere ganger, så det er ikke nytt, sier Røseth.

– Nato må trå varsomt

Flere Nato-land kommenterte hendelsen sent tirsdag. Nederlands statsminister Mark Rutte tvitret at det nå er viktig å etablere nøyaktig hva som skjedde.

EU-president Charles Michel sier at han er sjokkert over rakettnedslaget i Polen. Michel vil kalle inn EU-lederne som deltar på G20-toppmøtet til et eget krisemøte onsdag.

– Sjokkert over nyhetene om et missil eller annen ammunisjon som har drept folk på polsk territorium. Mine kondolanser går til familiene. Vi står ved Polen. Jeg er i kontakt med polske myndigheter, medlemmer av EU-rådet og andre allierte, skriver Michel på Twitter.

Han legger også til at han har snakket med den polske statsministeren Mateusz Morawiecki og forsikret ham om at EU støtter Polen.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skriver i en Twitter-melding at hun er forskrekket over rapportene fra Polen og det massive russiske rakettangrepet på Ukrainske byer.

– Jeg gir mine kondolanser og min aller sterkeste støtte og solidaritet til Polen og våre ukrainske venner, skriver hun.

Også von der Leyen skriver at hun er i tett kontakt med polske myndigheter.