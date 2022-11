Amerikansk etterretning: Russiske raketter har truffet Polen

Amerikansk etterretningskilde bekrefter overfor Nyhetsbyrået AP at det er russiske raketter som har truffet polsk side.

Det skal ha skjedd en eksplosjon i et jordbruksområde i den polske landsbyen Przewodów nær grensen til Ukraina. Det melder Nyhetsbyrået AP.

Saken oppdateres.

Polske medier melder at to personer skal ha blitt drept i en eksplosjon. Det har skjedd i landsbyen Przewodów nær grensen til Ukraina.

Ifølge Radio Zet arrow-outward-link skal to personer være omkommet etter at rakettene slo ned i landsbyen i Lublin-provinsen tirsdag. Politiet, påtalemyndighetens kontor og hæren har rykket ut til stedet.

Piotr Müller, talsperson for regjeringen, skriver på Twitter at Polens statsminister Mateusz Morawiecki har kalt inn til hastemøte i komiteen for nasjonal sikkerhet og forsvarsspørsmål.

Årsak ukjent

Statsministeren har kalt sammen landets nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd, skriver RMF 24 arrow-outward-link . Kanalen skriver ikke noe om hendelsen i Przewodów, men melder at møtet trolig holdes som følge av de russiske rakettangrepene mot kraftanlegg i en rekke ukrainske byer.

Blant byene som ble rammet i Ukraina tirsdag, var Lviv ved grensa til Polen.

Brannvesenet bekreftet tidligere tirsdag at det var eksplosjoner i Przewodów.

– Årsaken til denne hendelsen er for øyeblikket ikke kjent, sa en talsmann til Radio Lublin.