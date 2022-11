Erdogan varsler bakkeoffensiv i Syria

USA advarer mot opptrapping etter at Nato-landet Tyrkia har igangsatt angrep mot kurdiske mål i Syria og varslet en ny bakkeoffensiv.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under G20-toppmøtet på Bali i Indonesia i forrige uke.

NTB-DPA-AFP

12 minutter siden

Et av angrepene har rammet en base nordøst i Syria som har vært brukt av USA-ledede styrker i kampen mot IS, hevder militsgruppen SDF.

En drone ble brukt i angrepet mot basen nord for Hasakeh tirsdag, ifølge SDF-talsmann Farhad Shami.

Han legger til at to av gruppens medlemmer er drept. Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights bekrefter at basen er blitt angrepet.

USA-støttede SDF har spilt en viktig rolle i kampen mot den ekstreme islamistorganisasjonen IS i Syria.

Bakkestyrker

Tyrkia igangsatte i helgen nye angrep mot kurdiske væpnede grupper nord i Syria og Irak. En av disse er YPG, som har utgjort kjernen i SDF.

– Det er ikke snakk om at denne operasjonen vil bli begrenset til kun en luftoperasjon, sa president Recep Tayyip Erdogan mandag på vei hjem fra åpningen av fotball-VM i Qatar.

Tyrkias forsvarsminister sa mandag at rundt 184 kurdiske militante er satt ut av spill i en offensiv i Nord-Syria og Nord-Irak. Her sitter forsvarsminister Hulusi Akar til høyre i bildet sammen med militære ledere i luftforsvarets hovedkvarter i Ankara søndag.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu sier presidenten at det først må avgjøres hvor store bakkestyrker som skal delta. Deretter vil beslutninger bli tatt.

Tirsdag sa Erdogan at bakkeoperasjonen snart vil starte og at Tyrkia vil luke bort «terrorister» med stridsvogner, artilleri og soldater – «hvis Gud vil».

Ny offensiv

De tyrkiske angrepene er rettet både mot den syriskkurdiske militsen YPG og Kurdistans arbeiderparti PKK i Nord-Irak og Nord-Syria.

Forsvarsminister Hulusi Akar hevder at «184 terrorister er blitt nøytralisert av støttekjøretøy på bakken og fly».

89 mål, inkludert tilfluktsrom, bunkere og lagerbygg tilhørende militante kurdere, er ødelagt, ifølge Akar.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights er det både kurdiske krigere, syriske regjeringssoldater og en journalist blant de drepte.

Syriske kurdere gravla mandag flere mennesker som skal ha blitt drept i tyrkiske luftangrep som rammet landsbyen Al Malikiyah nord i Syria.

Terror i Istanbul

Operasjonen ble iverksatt en uke etter bombeeksplosjonen i Istanbul, der seks mennesker ble drept og mange andre såret. Tyrkia hevder at YPG og PKK sto bak angrepet, noe de kurdiske gruppene avviser.

Mandag skal minst to mennesker ha blitt drept i en tyrkisk grenseby som ble truffet av raketter skutt fra syrisk territorium.

YPG har spilt en viktig rolle i kampen mot IS, og USAs utenriksdepartement er bekymret for situasjonen. USA har bedt både Tyrkia og «syriske partnere» om å unngå opptrapping, sier en talsperson, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

NTB har spurt Utenriksdepartementet om Norge syn på situasjonen, og statssekretær Erling Rimestad svarer slik:

– Vi er bekymret over meldinger om at sivile er rammet. Situasjonen er uoversiktlig, men vi følger utviklingen og holder kontakt med nærstående land.

Russisk oppfordring

Den russiske regjeringstalsmannen Dmitrij Peskov sa tirsdag at Russland forstår og respekterer Tyrkias bekymringer knyttet til sin sikkerhet.

– Likevel ber vi alle parter unngå skritt som i alvorlig grad kan destabilisere situasjonen, la han til.

En lignende uttalelse kom dagen før fra Aleksandr Lavrentjev, Vladimir Putins spesialutsending i Syria. Han kommenterte situasjonen i Kasakhstans hovedstad Astana, som er vertskap for et møte mellom Russland, Tyrkia og Iran om Syria.

I løpet av de siste tiårene har Tyrkia gjennomført en rekke militæroffensiver mot væpnede kurdiske grupper nord i Syria og Irak.

Den siste offensiven igangsettes mens Sverige og Finland fortsatt venter på grønt lys fra Erdogan for å bli med i Nato. Tyrkia krever blant annet at svenske myndigheter utleverer PKK-aktivister i Sverige.