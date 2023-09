I dag landet en kopp med grus på Jorden. Kan den gi svar på det mennesket alltid har lurt på?

Det kan kanskje se ut som kopp med grus. Eller 250 gram med støvete, stusslig jord. Men i virkeligheten er det en jordprøve fra solsystemets farligste asteroide. NASAs første. Den aller største jordprøven som noen gang er hentet fra en asteroide.

Og denne lille prøven kan fortelle oss noe veldig viktig. Noe mennesket alltid har grublet på.

Hva er det egentlig som skjer?

Klokken 12.42 på søndag, norsk tid, åpnet det amerikanske robot-romfartøyet Osiris-Rex seg og slapp ut en romkapsel. Denne kapselen inneholdt en 4,5 milliarder år gammel overflateprøve fra asteroiden Bennu. Rundt fire timer senere, altså rundt klokken 16.42, brøt kapselen med jordprøven om bord seg gjennom Jordens atmosfære, og noen minutter senere landet den med verdens øyne på seg.

To fallskjermer som skulle gjøre landingen, et sted ute i Utahs ørken, så smooth som mulig. (Og hvis du lurer: en romkapsel er et romfartøy som er laget slik at det kan falle stabilt, med den butte enden først). Fire helikoptre skal lokalisere kapselen, skriver The Guardian.

I syv år har romforskere ventet på dette øyeblikket. Så lenge er det nemlig siden romkapselen ble sendt ut av NASA og University of Arizona, ifølge Reuters. Robot-fartøyet har ingen mennesker om bord, men har likevel klart å hente jordprøven fra asteroiden Bennus overflate.

Og hvorfor er dette så viktig?

Jo, fordi prøvene trolig kan gi ny informasjon om intet mindre enn dannelsen av planetene (deriblant Bennu) for 4,5 milliarder år siden. Kanskje til og med gi innsikt i hvordan liv oppsto i vår verden, skriver Reuters.

For selv om Bennu er en liten asteroide – bare 500 meter i diameter, og altså veldig mye mindre enn asteroiden som traff jorden og utslettet dinosaurene for 66 millioner år siden – så regnes den likevel som solsystemets farligste. For hvert sjette år passerer den Jorden. Og da går den nært.

Sjansene for at den lille, men farlige asteroiden vil treffe Jorden i løpet av neste århundre anslås som 1:2700. Med andre ord: små sjanser for en katastrofe. Men det er ikke utelukket.

Men hvorfor kan en asteroide fortelle oss noe som helst?

Et mål med ekspedisjonen er å bedre kunne forutsi og beskytte Jorden mot et asteroide-treff. Siden en asteroide er en rest av det tidlige solsystemet, har de tilnærmet lik kjemi og mineralogi som da de ble dannet for rundt 4,5 milliarder år siden. Derfor kan de fortelle mye om hvordan steinete planeter – som Jorden – ble til. De kan også inneholde molekyler som ligner dem som trengs for å utvikle liv.

«Dette er bokstavelig talt geologiske materialer som ble dannet før Jorden eksisterte,» har Dante Lauretta ved University of Arizona, forklart.

Har ingen gjort dette før?

Jordprøven er den desidert største asteroide-prøven som er fraktet til Jorden. Japan har hentet to prøver før – i 2010 og 2020. Men de hadde bare noen få gram prøvemateriale med seg hjem.

Hvorfor tok ekspedisjonen syv år?

Osiris-Rex ble skutt opp i september 2016. I 2018 nådde den Bennu. Etter det gikk den i bane rundt asteroiden Bennu i to år. Og endelig, 20. oktober 2020, var den nær nok til å senke robotarmen sin ned i den løse overflaten. En slags grip-og-gå-manøver, ble det kalt. Og så, i mai 2021, begynte den lange turen tilbake til jorden.

Og hva skjer nå?

Når romkapselen i dag har trengt gjennom atmosfæren og fallskjerm-landet trygt et sted i Utah-ørkenen i USA, skal den dyrebare lasten – 250 gram med sandete jord fra Bennus overflate – straks inn i et helikopter. Så suser det av gårde til et klinisk rent rom, der ingen kan besudle den, og forskere skal gjøre de første undersøkelsene. Så skal den til NASA i Houston og deles opp i mindre prøver som skal fordeles til rundt 200 forskere rundt i verden, skriver Reuters.

Men hva skjer med robot-fartøyet som hentet jordprøven?

Hoveddelen av romfartøyet Osiris-Rex forventes å seile videre for å utforske enda en jordnær asteroide.