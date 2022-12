Nato-sjefen ble beskyldt for å stjele og smugle våpen. Ingen fikk vite om det.

Joseph Luns var en nøkkelfigur som Nato-sjef under den kalde krigen. Her er han sammen med USAs visepresident Walter Mondale i 1977.

Etter 19 år som nederlandsk utenriksminister skulle Joseph Luns bli generalsekretær i Nato. Da var det viktig å dysse ned skandaler, som møbeltyverier og bordellbesøk.

Nå nettopp

Høsten 1971 gikk det mot slutten på Joseph Luns karriere som nederlandsk statsråd. Han ønsket seg toppjobben i Nato.

Den nederlandske regjeringen støttet ham helhjertet. For et mellomstort land var det viktig å få en landsmann i den prestisjetunge posisjonen. På samme måte som at norske politikere jobbet for at Jens Stoltenberg skulle få jobben i 2014.

I en slik jobb er det svært viktig at man har et rent rulleblad. Midt under den kalde krigen var det hele tiden en frykt for at Sovjetunionen lette etter hemmeligheter som kunne utsette viktige vesteuropeiske politikere for utpressing.

Den nederlandske etterretningstjenesten, BVD, forsikret resten av Nato-landene om at Luns var et trygt valg. Det ble raskt klart at det var en vurdering man kunne stille spørsmål ved.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn