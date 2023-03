Joe Biden advarer etter angrepene i Syria: – Vær forberedt på at vi vil handle kraftfullt

USAs president Joe Biden sier han ikke søker konflikt med Iran, men advarer om konsekvenser.

25.03.2023 22:30

En amerikansk tjenesteperson døde i et droneangrep i Syria torsdag. Fem soldater ble skadet. Ifølge Pentagon var dronen iransk, og da svarte USA raskt. Amerikansk militære bombet et mål øst i Syria, noe som drepte 19 mennesker. Områder skal ha vært tilknyttet iranske terrorgrupper.

Den dødelige utvekslingen har neppe hjulpet det allerede anstrengte forholdet mellom Teheran og Washington. Men president Joe Biden sier han ikke ønsker konflikt med Iran.

Søker ikke konflikt med Iran

– USA søker ikke konflikt med Iran. Men vær forberedt på at vi vil handle kraftfullt for å beskytte folket vårt, sa Biden ifølge The Guardian.

To tjenestemenn sa at det virket som at forsvarssystemet på basen hadde sviktet. Derfor hadde ikke troppene på bakken nok tid til å reagere på dronen, ifølge Reuters.

Amerikanske styrker stasjonert i Syria har vært angrepet av droner tidligere, men dødsulykker er sjeldne.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights Syrian Observatory for Human RightsEn gruppe som overvåker krigen i Syria, har de amerikanske angrepene drept åtte proiranske krigere i Syria. Tallet har ikke Reuters kunne verifisere.

Spenningen kan øke

Angrepene får konsekvenser. Forsøkene for å gjenopplive atomavtalen fra 2015 har stoppet, skriver The Guardian. Mangelen på fremgang i forhandlingene kan øke spenningen ytterligere.

I tillegg pågår forhandlinger om løslatelse av fire amerikanske statsborgere. Disse skal være holdt ulovlig i Iran, skriver CNN.

Dette kan også virke inn på krigen i Ukraina, hvor Iran har levert droner til Russland.

Pro-iranske styrker hevdet fredag kveld at de også er villig til å gå langt for å svare på flere amerikanske angrep på deres territorier.

Det er ikke uvanlig at iranskstøttede grupper skyter missiler mot amerikanske baser i Syria etter de er truffet av luftangrep.