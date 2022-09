Dronning Elizabeth av Storbritannia er død

Det melder Buckingham Palace. Dronningen ble 96 år.

Dronning Elizabeth II er død. Hun ble 96 år gammel.

Dronning Elizabeth II er død.

Dronningen av Storbritannia døde etter kort tids sykeleie torsdag ettermiddag.

Hun var den siste tiden omkranset av den nærmeste familie på Balmoral-residensen i Skottland. Store deler av familien flokket til for å ta et siste farvel med Elizabeth utover ettermiddagen.

Hun satt over 70 år på tronen og er Storbritannias lengstsittende monark.

Det britiske kongehuset endret sin hjemmeside klokken 19.30. En plakat forkynner at «dronningen døde fredelig i ettermiddag».

Årsaken til dødsfallet er ikke kjent. Onsdag anbefalte legene Elizabeth om å hvile. Torsdag kom nyheten om at legene var bekymret for helsen hennes og at hun ville være under medisinsk tilsyn.

Flaggene vaier allerede på halv stang.

Charles er nå konge.

Han vil sammen med sin kone overnatte på Balmoral i kveld. De reiser videre til London i morgen, ifølge nyhetsmeldingen.

– Døden til min kjære mor, hennes majestet dronningen, er av stor sorg for meg og alle medlemmer av familien, sier kong Charles i en pressemelding.

– Jeg vet at tapet av henne vil føles rundt i hele landet, samveldet og av utallige personer verden rundt, sier Storbritannias nye konge videre.

– Selve sjelen av Storbritannia

Elizabeth kom til verden den 21. april i 1926 og var 13 år da 2. verdenskrig startet. Hun tjenestegjorde fra 1945 i den britiske hæren som sjåfør, og utdannet seg som bilmekaniker i forsvaret.

Faren hennes, kong Georg VI, døde den 6. februar i 1952, bare 56 år gammel, mens moren hennes, Elizabeth, døde 101 år gammel i 2002.

På Buckingham Palace er flagget på halv stang.

I løpet av 70 år på tronen ble dronningen et symbol for britene. I løpet av denne perioden har hun satt inn hele 15 statsministere. Da hun ble kronet, var Winston Churchill fortsatt statsminister.

– Hun var selve sjelen til Storbritannia, og den vil vedvare også videre etter hennes død, sa Storbritannias statsminister Liz Truss da hun møtte pressen like etter dødsfallet ble kjent.

Kontinuiteten var hennes varemerke.

– Nå går vi videre med ordene som Elizabeth selv ville sagt: «God save the king», sa Truss videre.

Dronning Elizabeth II var dronningen av Storbritannia og symbolsk overhode for Samveldet av nasjoner. Samveldet av nasjoner består av 54 medlemsland eller stater. Alle medlemmer er tidligere britiske kolonier.

Hennes mann, Prins Philip, døde 9. april i fjor.

Etter 73 års ekteskap tok dronningen farvel til ektemannen i symboltunge omgivelser i St. Georges kapell. Kledd i sort satt hun alene på kirkebenken. Kun dem i samme familiekohort, fikk sitte sammen på grunn av pandemien.

Sammen fikk Dronningen og Philip fire barn: Charles, Anne, Andrew, og Edward.

Da dronningen feiret platinajubileum (70 år) som regent tidligere i år, var det folkefest i gaten. Fire dager til ende ble dronningen feiret, og britene fikk to ekstra feriedager i anledning feiringen.

Charles er nå konge av Storbritannia. Han vil frem til begravelsen reise rundt i Storbritannia og delta på minnegudstjenester. Han vil personlig også motta kondolansene fra parlamentet.

Selv om Charles nå er konge, vil det gå en del tid før han krones. Elizabeth selv ble kronet først 16 måneder etter hun ble dronning.

Kongehuset kondolerer

Det norske kongehuset sier at det er med stor sorg de har mottatt budskapet om at Elizabeth er død.

– Våre tanker går til Hans Majestet Kongen og den nærmeste familie ved Dronning Elizabeths bortgang. Gjennom et århundre viet Dronningen seg hengivent til sin gjerning og fulgte det britiske folk gjennom gleder og sorger, i medgang og motgang. Våre kondolanser går også til det britiske folk, sier Kong Harald i en uttalelse.

Kong Olav og Elisabeth var tremenninger, og kongehuset sier at det var sterke bånd mellom det norske og britiske kongehuset.

I en uttalelse fra Det hvite hus heter det at «våre hjerter og tanker er med det britiske folk».

Også statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt seg.

– En historisk epoke og et langt liv i tjeneste for Storbritannia er slutt, sier Støre i en uttalelse.

En lang rekke statsoverhoder rundt om i verden sender nå kondolanser for Dronning Elizabeth.

Den italienske statsministeren Mario Draghi omtaler Elizabeths virke som balansert, og respektfylt og fylt med visdom.

President Macron i Frankrike husker dronningen som en venn som for alltid vil bli husket som stabilerenfde kraft og en viktig historisk markør for det siste århundret.

Det hvite hus uttrykker dyp medfølelse.

– Våre hjerter og tanker er med dronningens familiemedlemmer og det britiske folk.

Justin Trudeau fra Canada sier at dronningens gjerning for Canada for alltid vil være en viktig del av landets historie.

– Venter sterke reaksjoner

Forfatter Tor Bomann-Larsen har skrevet åtte bind om Kong Haakon VII.

Nå venter han at dronningens død vil føre til sterke følelsesmessige reaksjoner.

Han sier at dronning Elizabeth har hatt en helt spesiell rolle i britenes liv, hun har «vært rotfestet i den enkeltes liv, ikke minst i følelseslivet».

– Monarker blir ofte et tidsbegrep, man regner tiden etter deres tid på tronen, sier han.

Han minner om hvordan vi fortsatt snakker om «Victoriatiden».

– Elizabeth overlevde jo etterkrigstiden, sier han.

Da hun ble kronet var Haakon konge i Norge.

– Den politiske rollen hennes har vært begrenset. Men på det følelsesmessige planet har hun vært viktig.

– Charles vil klare jobben

Om veien videre sier Bomann-Larsen at den allerede er staket ut.

- Den heter kong Charles III. Slik fungerer monarkiet og dette kommer til å gå glatt.

Han er trygg på at den nye kongen er klar for jobben.

- Den rollen er så tydelig definert. Når de setter kronen på hodet hans er han godt forberedt. Da er han konge.

Forfatteren er trygg på at britene vil godta ham som sitt nye statsoverhode.