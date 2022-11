Hva avgjorde valget for deg?

GEORGIA (Aftenposten): Årets mellomvalg er blitt kalt «det viktigste i vår levetid». Amerikanske velgere forklarer hvorfor de stemte som de gjorde.

Dorothy Young (i grått) heier på senator Raphael Warnock i Georgia. Hun frykter for fremtiden dersom republikanerne får flertall i Kongressen: – Hvis republikanerne tar makten, vil de endre stemmereglene så mye at ingen andre kan vinne valg igjen.

10 minutter siden

Tirsdag hadde vanlige amerikanere det siste ordet. Aftenposten besøkte flere valglokaler i og rundt storbyen Atlanta og snakket med velgerne om hva som var viktigst for dem. Georgia er blitt en av de viktigste vippestatene i USA. Delstaten skal velge både senator, ny guvernør og 14 seter i Representantenes hus.

Det er tydelig at Georgias nye rolle som avgjørende vippestat har økt det politiske engasjementet her. Vanligvis er deltagelsen i mellomvalg relativt lav. Men allerede før tirsdag var det klart at delstaten kom til å sette ny rekord. 2,4 millioner hadde avlagt stemme innen forhåndsstemmingen ble avsluttet før helgen. Det er faktisk dobbelt så mye som for fire år siden, og nesten like mye som i presidentvalg.

Her er det noen av velgerne sa til oss:

Asha Ali (62)

– Trump splittet landet

Asha Ali (62)

– Jeg stemmer på demokratene fordi jeg vil hindre at Donald Trump kommer tilbake. Jeg er fra Somalia, og han var veldig respektløs overfor oss. Han splittet landet istedenfor å samle det. Vi er alle amerikanere og burde stå sammen. Jeg elsker USA og militæret. Jeg har fire sønner, og jeg skulle ønske at de hadde gått inn i forsvaret. I stedet er de blitt Ieger og ingeniører og sånt.

Dorothy Young (72)

– Republikanerne har aldri gjort noe for meg

Dorothy Young (72)

– Jeg er en lesbisk, svart, kvinnelig militærveteran, og jeg tror aldri republikanerne har gjort noe som helst for meg. Tidligere dro senatorene våre til D.C. og ble rike, men de vi har nå, som er demokrater, er annerledes. De har fått satt et pristak på insulinprisene, og det betyr mye for mange. Dessuten var demokrati en viktig sak denne gangen. Hvis republikanerne tar makten, vil de endre stemmereglene så mye at ingen andre kan vinne valg igjen.

Herbert Clark (68)

– Alle skal ha like muligheter

Herbert Clark (68)

– Det viktigste for meg er å få ned de økonomiske forskjellene i USA, og at alle innbyggerne skal ha like muligheter. Jeg vil rive ned klasseskillene, og demokratene er et parti som sender pengene der de kommer mest til nytte. De hjelper de svakeste i samfunnet.

Carolyn Adams (70)

– Sjokkert over volden fra høyresiden

Carolyn Adams (70)

– Demokratiet vårt er truet, og jeg er simpelthen sjokkert over volden som kommer fra høyresiden. Det er forstemmende at man ikke har klart å rydde skikkelig opp etter forrige valg, som endte med stormingen av Kongressen. Hvis republikanerne vinner mellomvalget, kan de endre valglovene og gjøre det vanskelig for venstresiden i fremtiden. Inflasjonen er selvfølgelig ille, men det er den mange steder. Og den vil ikke bli noe bedre av at demokratiet vårt går tapt.

– Jeg vil ha landet mitt tilbake

Mary Johnson (56)

– Økonomien er elendig og det føles som om landet vårt generelt går rett i grøften. Jeg hører at mange ønsker en ny verdensorden der USA i praksis mister sitt selvstyre, og det skremmer meg. Derfor håper jeg at republikanerne tar tilbake makten i Kongressen. Politikerne må begynne å lytte til folket. Nå føles det som om stemmene våre ikke blir hørt. Jeg håper Trump kan komme tilbake og gjøre ferdig det han startet. Men bare hvis han vinner! Jeg liker Ron DeSantis også. Det kan hende han er en bedre kandidat i 2024.

– Vi står på kanten av stupet nå

Tim Lambert (50)

– Jeg driver en bruktbilbutikk, og inflasjonen er helt grusom for oss. Når renten har steget fra 1 prosent til 8 prosent sier det seg selv at folk ikke vil kjøpe ny bil. Så vår business står nå på kanten av stupet. Jeg har aldri sett USA som nasjon falle så raskt som det har gjort de siste to årene. Vi må begynne å hente opp mer olje og slutte å legge ned kullkraftverk. Alt snakket om elektriske biler er meningsløst her - vi har ikke infrastruktur for det. Når det er sagt er jeg ikke noen ekstrem republikaner. Jeg støtter kvinners rett til selvbestemt abort. Men økonomien er viktigere nå.

– All drittkastingen er uverdig og ubehagelig

Julie Torres (42)

– Jeg har faktisk stemt på noen demokrater og noen republikanere. Jeg er registrert som uavhengig, og synes det er svært ubehagelig med det bitre klimaet som preger politikken her i USA. Jeg føler egentlig ikke at jeg har lyst å stemme på noen av dem. Det er veldig viktig for meg med kvinners rettigheter, men akkurat nå føler jeg at andre hensyn veier tyngre. Jeg er kunstner og driver min egen business, og inflasjonen treffer utrolig hardt. For hver gang renten stiger blir det vanskeligere å få ting til å gå rundt. Derfor håper jeg at politikerne tar fatt i økonomien, og kommer med mer konkrete forslag til hvordan ting kan løses.

– Økonomien må veie tyngst

Jay Maddox (61)

Økonomien. Inflasjon. Kriminalitet. Det er ganske enkelt. Disse tingene er viktigst i år. Jeg merker ikke så mye av dette i hverdagen egentlig, men jeg følger med på nyhetene. Jeg stemte på republikanere over hele fjøla, men jeg kan ikke si at jeg er spesielt fornøyd med kandidatene vi har. Egentlig er jeg en ganske moderat type. Jeg ønsker for eksempel at vi skal ha mer og bedre kontroll med våpen. Det burde være vanskeligere å skaffe seg en pistol eller et gevær. Og jeg er for at kvinner skal ha rett til å velge over sin egen kropp. Men nå har vi fått en republikansk høyesterett, og det synes jeg heller ikke noe særlig om.