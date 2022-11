Biden: En god dag for demokratiet

President Joe Biden tolker valgresultatet som en seier for demokratiet. «For det er hvem vi er», sa han.

7 minutter siden

Saken oppdateres

Onsdag kveld talte han til folket.

– Pressen og ekspertene spådde et valgskred, det skjedde ikke, sa han.

Til journalistene i Det hvite hus sa han at de mente han var for optimistisk.

– Det var jeg ikke, sa han med henvisning til at republikanerne gjorde det overraskende dårlig i mellomvalget.

Han sa at ungdommen hadde stemt i store tall. Og mener at de er opptatt av klimasaken og studiefinansiering. To saker hvor demokratene har troverdighet.

– Jeg forstår det, jeg forstår at det er hardt for mange, sa han.

Biden sa at han bare så vidt har begynt på politikken sin, etter at han fikk gjennomslag for infrastrukturpakken sin i sommer.

Det vil gi mange jobber, og godt betalte jobber, sa presidenten.

– Etter 20 måneders hardt arbeid kontrollerer ikke lenger pandemien livene våre, sa presidenten, og la til at den fortsatt er en bekymring.

Han skrøt av at budsjettunderskuddet synker og at det vil bidra til å senke inflasjonen på sikt.

I det hele tatt var talen preget av skryt.

– Nå eksporterer vi varer, ikke jobber, sier han.

– Vi skal samarbeide med de andre i kongressen, det har vi gjort hele tiden, sa han.

– Uansett hva det endelige resultatet blir, er jeg klar for å samarbeide med republikanerne, sa han.

Etter at presidenten har vært på toppmøtet i G20-landene, vil han invitere lederne i kongressen for å diskutere samarbeid.

Biden lovet at amerikanere med middels inntekter ikke skal få skatteøkninger de neste årene. Han vil heller ikke finne seg i kutt i sosialordninger.

Dette er saker hvor han ikke vil inngå kompromisser. Men det meste annet kan han forhandle om.

Biden mener at konkurransen om flertall i Representantenes hus fortsatt er spennende, men ser ikke bort fra at republikanerne vinner. Da blir Kevin McCarthy speaker.

På spørsmål om hans forhold til McCarthy, svarte Biden:

– Jeg tenker at han er en republikansk leder, men jeg har ikke snakket mye med ham. Jeg tror jeg skal snakke med ham i dag, sa han.

En journalist spurte om en reaksjon på republikanernes løfter om å etterforske både ham selv og sønnen Hunter.

– Jeg tror at amerikanere vil vi skal gå videre å få gjort mer for dem, svarte han.

Presidenten sa at det har en smak av komedie.

Biden tror ikke at valgresultatet er et signal om at polariseringen i amerikansk politikk er på vei ned.

Samtidig mener han at det er et mindretall av republikanske velgere som er på linje med Trumps mest ekstreme tilhengere.

– De fleste er anstendige mennesker. Vi har forskjellige meninger, er uenige, men vi kan snakke sammen, sa han.

På spørsmålet om at 75 prosent av velgerne sier at landet går i gal retning, svarte han:

– Det mer de får vite om hva vi gjør, desto mer øker støtten deres.

Han viste til lavere medisinpriser, økte investeringer i investeringer. Han sa at folk er smarte nok til å forstå at ting tar tid.

Det samme gjelder lovendringene han fikk til når det gjelder våpenlover.

Han sa at det var et skritt i riktig retning. Men han vil kjempe som en djevel for å forby halvautomatiske våpen.