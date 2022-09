Sarah Palin tapte valg til Kongressen

Demokraten Mary Peltola vant spesialvalget for Alaskas eneste sete i Representantenes hus. Motstanderen var den tidligere visepresidentkandidaten Sarah Palin.

Sarah Palin måtte se seg slått av Demokraten Mary Peltola i spesialvalget på Alaskas plass i Representantenes hus. Den tidligere visepresidentkandidaten har forsøkt å gjøre politisk comeback, 14 år etter at hun stilte til valg sammen med John McCain.

NTB-AP

13 minutter siden

Artikkelen blir oppdatert:

Peltola blir både den første som er fra Alaska til å sitte i Representantenes hus og den første kvinnen til å fylle plassen. Hun må på gjenvalg i november, da hun er innvalgt for å erstatte republikaneren Don Young, som døde i mars. Han hadde hatt setet i 49 år.

Resultatet er en skuffelse for Palin, som forsøker å gjøre politisk comeback 14 år etter at hun ble kjent for hele verden som visepresidentkandidaten til John McCain i presidentvalget i 2008.

Palin, som også har vært Alaskas guvernør, fikk støtten til USAs tidligere president Donald Trump i valgkampen.

Resultatet ses som en opptur for Demokratene før høstens mellomvalg. Det føyer seg inn i en rekke med flere overraskende gode resultater i spesialvalg andre steder i landet i kjølvannet av høyesterettsavgjørelsen om å fjerne den føderale retten til fri abort etter nesten 50 år.