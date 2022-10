Her sprenges den strategisk viktige broen mellom Russland og Krym

Lørdag morgen ble Kertsjbroen mellom det russiske fastlandet og den annekterte Krym-halvøya sprengt.

Her sprenges broa

16 minutter siden

Flere videoer på sosiale medier viser når broen gikk i luften. Russiske medier melder at den ble utsatt for et bombeangrep. Aftenposten har ikke uavhengig verifisert videoen.

Angrepet førte til en kraftig brann og delvis kollaps. Broen er Europas lengste og strategisk viktig for Russland.