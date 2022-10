Tenåring skutt og drept i Södertälje – tredje skytedrap i byen på en uke

En 19-åring er drept og en annen tenåring skadet i en ny skyteepisode i Södertälje. Det er det tredje drapet med skytevåpen i byen denne uken. Ingen er pågrepet.

Politiet sperret av området der en tenåring ble drept og en annen skadet i en skyting i Saltskog i det sørlige Södertälje torsdag kveld. Politiets teknikere på stedet.

NTB-TT

Nå nettopp

I løpet av to uker har byen opplevd fem skyteepisoder. En 19-åring ble drept 30. september, mens en mann i 40-årene ble drept 1. oktober. Begge befant seg i bydelen Ronna. I tillegg er to unge menn på henholdsvis 20 og 25 år skadet i to andre skyteepisoder.

Den foreløpig siste skytingen fant sted i bydelen Saltskog rundt klokken 18 torsdag. I de første meldingene til politiet het det at det hørtes ut som at det ble skutt med automatvåpen, men politiet har ikke bekreftet hva slags våpen som er brukt.

Politijakt

Expressen arrow-outward-link og Aftonbladet arrow-outward-link erfarer at den skadede er en 16 år gammel gutt, og skadene omtales som alvorlige, men ikke livstruende. Også Ländstidningen har fått opplyst dette, men politiet har ikke ønsket å kommentere opplysningene.

Ifølge Aftonbladets kilder jakter politiet på fire mistenkte gjerningspersoner som skal ha flyktet fra åstedet på to motorsykler.

– Jeg kommenterer ingenting om fluktruter og kjøretøy, sier politiets pressetalsperson Mats Eriksson til Aftonbladet.

Politiet hadde fredag morgen ikke sagt noe om mistenkte gjerningspersoner eller hvordan de kom seg bort fra åstedet.

Gjengkonflikt?

Politiet har ifølge Expressen koblet skytingen til en konflikt mellom to rivaliserende gjenger i området. Den nasjonale innsatsstyrken rykket ut til Södertälje i forbindelse med torsdagens skyting, som etterforskes som drap og drapsforsøk.

Södertälje ligger sørvest for Stockholm og har drøyt 100.000 innbyggere. Politiet har kraftig trappet opp sine ressurser i byen som følge av hendelsene.

Søndag er det planlagt en demonstrasjon mot volden.