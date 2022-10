IAEA dypt bekymret etter nytt strømbrudd ved Zaporizjzja-kraftverket

Atomkraftverket Zaporizjzja mistet onsdag all ekstern strømtilførsel for andre gang på fem dager, opplyser IAEA-sjefen.

En russisk soldat holder vakt ved atomkraftverket Zaporizjzja. Bildet ble tatt 1. mai i år.

12. okt. 2022 17:18 Sist oppdatert 15 minutter siden

Kraftverket får fortsatt strøm fra dieseldrevne nødaggregater, skriver Rafael Grossi, sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået, på Twitter arrow-outward-link onsdag.

Han kaller utviklingen for «dypt urovekkende».

– Det viser at det haster med å opprette en sikkerhetssone rundt anlegget, sier Grossi, som tirsdag møtte Russlands president Vladimir Putin i Moskva for å diskutere sikkerheten ved anlegget.

Russland har de siste dagen avfyrt en rekke raketter mot fylket og byen Zaporizjzja. Her rydder en mann opp etter at en bilbutikk ble ødelagt i ett av angrepene.

– Skyldes russisk angrep

IAEA har observatører utplassert på det russisk-okkuperte kraftverket sør i Ukraina, og det er de som onsdag meldte at all ekstern strømtilførsel igjen er kuttet.

Det statseide selskapet Energoatom, som har ansvaret for driften ved Ukrainas atomkraftverk, skriver på Telegram at transformatorstasjonen Dniprovska i nabofylket Dnipropetrovsk er ødelagt i et russisk rakettangrep, noe som har ført til at en viktig kommunikasjonslinje til anlegget er blitt stengt. Det har igjen ført til en automatisk oppstart av nødaggregatene ved Zaporizjzja-verket.

Også den norske miljøstiftelsen Bellona er svært bekymret over situasjonen. De mener en demilitarisert sone rundt kraftverket er eneste løsning.

– Da reduseres risikoen for at kritisk infrastruktur blir rammet av angrep. Dette vil også hjelpe personellet ved kraftverket med å drive anlegget sikkert, sier atområdgiver Oskar Njaa i Bellona.

– Nok diesel til ti dager

I september oppga Energoatoms leder, Petro Kotin, at Zaporizjzja-verket har nok drivstoff til å holde nødaggregatene i gang i kun ti dager. I et intervju med AP sa han også at disse er anleggets «siste forsvar mot en strålingsulykke».

– Dette er andre gang på kort tid at man må ta i bruk diesel som nødløsning. Det kan bety at man har et mindre lager enn vanlig. Dersom det er tilfellet at Russland stopper tilførselen av diesel til kraftverket, samtidig som de bomber kraftsituasjonen, er dette i så fall aktive, bevisste handlinger som øker faren for omfattende radioaktive utslipp fra atomkraftverket, sier Njaa.

Mens bekymringen for en atomulykke øker, foregår det harde kamper sør i Ukraina. Russland har de siste dagene dessuten skutt flere titall langdistanseraketter mot ukrainske byer etter at deler av den russiskbygde Krym-broen ble ødelagt i et bombeangrep i helgen.

Zaporizjzja-verket er Ukrainas og Europas største kjernekraftverk.

Putin ga ordre til at atomkraftverket skulle bli russisk

Russland annekterte i slutten av september Zaporizjzja og tre andre fylker på ulovlig vis. I samme momentet erklærte Vladimir Putin at Zaporizjzja-verket var blitt overtatt av det russiske statsselskapet Rosatom. Det skjedde mot kraftige ukrainske protester.

De ansatte ved atomkraftverket har fått beskjed om at dersom de vil beholde jobbene sine, så må de skaffe seg russisk pass og skrive under en kontrakt med Rosatom. Den ukrainske operatøren Energoatom har oppfordret de ansatte til ikke å gjøre dette.

Det ukrainske personellet er under et uakseptabelt press, skrev det norske Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) på sine nettsider den 7. oktober.

– De utfører sitt arbeid under stadig vanskeligere forhold, noe som kan føre til alvorlige konsekvenser for atomsikkerheten, skrev de.

DSAs vurdering er at en eventuell russisk overtagelse av anlegget vil gi økt risiko for uønskede hendelser. DSA skriver at de overvåker situasjonen og har god kontakt med ukrainske myndigheter og IAEA.