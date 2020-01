Over 80 drept i angrep i Niger, ifølge forsvarsdepartementet

Torsdagens angrep skjedde i småbyen Chinagodrar, bare 11 kilometer fra den urolige grensa til Mali.

Ingen gruppe har foreløpig tatt på seg ansvaret for det voldsomme angrepet, men ytterliggående islamister mistenkes for å ha stått bak. Angrepet skjer bare en måned etter at Niger ble rammet av et voldsomt angrep fra en IS-tilknyttet gruppe i Sahel-regionen.

Da ble over 70 soldater drept i det som ble beskrevet som et stort tilbakeslag i kampen mot ytterliggående islamister i Sahel-regionen, en kamp som også Norge har engasjert seg i.

Mangler sidestykke

Ikke siden jihadister begynte å angripe mål i Niger i 2015, har landet opplevd så blodige angrep.

– Det har vært en rystende økning i terrorangrep mot sivile og militære mål de siste månedene, sa FNs utsending for Vest-Afrika og Sahel, Mohamed Ibn Chambas, til Sikkerhetsrådet onsdag.

Ifølge FNs oversikt ble over 4.000 mennesker drept i terrorangrep i Burkina Faso, Mali og Niger i fjor, fem ganger så mange som i 2016.

Dette kommer i tillegg til at tusenvis av sivile er drept og millioner drevet på flukt siden jihadistopprøret startet i Mali i 2012.

Militærbaser er i økende grad blitt gjenstand for angrep fra opprørerne, som for hvert angrep har bygd opp sine arsenaler med våpen og kjøretøy.

Franske soldater

Analytikere peker på at opprørerne synes å ha blitt både mer offensive og avanserte de siste månedene. Mens det tidligere var snakk om små grupper utstyrt med gevær, blir angrepene nå utført av hundrevis av jihadister, som ikke bare kommer med kalasjnikover, men også med granater og bilbomber som brukes i selvmordsangrep.

På den andre siden står dårlig utstyrte regjeringsstyrker fra Tsjad, Burkina Faso, Mali, Mauritania og Niger, samt en 4.500 mann stor fransk styrke. I tillegg har FN utplassert en styrke på 13.000 mann i Mali (MINUSMA), som siden 2013 også har hatt norsk deltakelse.

Toppmøte utsatt

Torsdagens blodbad skjer få dager før Frankrikes president Emmanuel Macron etter planen skal møte Nigers president og andre ledere i Sahel-regionen i Paris. Det møtet skulle egentlig ha vært holdt i desember, men ble utsatt som følge av det forrige angrepet.

Det franske militærets framtidige rolle i kampen mot jihadister er temaet for møtet med lederne i Frankrikes tidligere kolonier Burkina Faso, Tsjad, Mali, Mauritania og Niger.