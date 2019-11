På besøk i delstaten Louisiana gjentok den amerikanske presidenten at riksrettsgranskningen mot ham er en «heksejakt», men mente også at det er en politisk velsignelse i og med at han ønsker å bli gjenvalgt neste år.

– Jeg har ett problem. Riksrett for meg er et skittent ord. Det har vært veldig urettferdig, veldig tøft for familien min, sa Trump.

I Louisiana gjentok Trump også at han ikke har gjort noe galt, og han hevdet at han ikke hadde behov for å be Ukraina om å undersøke tidligere visepresident Joe Biden og sønnen Hunter.

Demokratene i Representantenes hus planlegger å bruke de neste ukene til å bevise at Trump misbrukte sin makt ved å be Ukraina om hjelp til å vinne presidentvalget neste år. Trumps plan var ifølge Demokratene å få Ukraina til å sverte hans politiske rival Joe Biden og sønnen Hunter ved å innlede en korrupsjonsetterforskning mot dem.

Den første høringen i riksrettssaken var onsdag. Da forklarte USAs fungerende Ukraina-ambassadør William Taylor og statssekretær George Kent i utenriksdepartementet seg.