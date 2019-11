Prokinesisk politiker såret i knivangrep i Hongkong

En video delt på internett viser hvordan en mann med en blomsterbukett kommer opp til Junius Ho (57) onsdag morgen, mens politikeren og partimedlemmer driver valgkamp i valgkretsen hans, Tuen Mun, i utkanten av Hongkong, nær grensen til fastlands-Kina.

Mannen som gir Ho blomstene skal ha bedt om å få ta et bilde, men trekker så frem en kniv, før han stikker etter ham og treffer ham i brystet.

Ho og hans politiske rådgivere skal ha fått kontroll på mannen, som ropte «Junius Ho, ditt avskum!» mens han gikk til angrep.

Ifølge politiet ble i alt tre personer skadet i tumultene, inkludert angriperen selv.

Håndhilste på voldsmenn

Mannen er i varetekt og Ho skal ha fått en stikkskade på venstre side av brystet. Ho var ved bevissthet da han ble hentet i ambulanse.

I likhet med leder Carrie Lam og politisjef Stephen Lo, mislikes Ho sterkt av den prodemokratiske bevegelsen i Hongkong fordi de har Kina i ryggen og står for en prokinesisk linje.

Særlig etter 21. juli, da han ble filmet mens han håndhilste på en gruppe menn som senere banket opp demonstranter i Yuen Long, har han fått mye motbør på nett. 40 personer ble innlagt på sykehus etter den volden.

Han har også ytret støtte til Hongkongs politistyrker i en rekke taler og blitt kritisert for å være talerør for Kina. Han får også kommentarer for nedsettende språkbruk, som da han i oktober anklaget en kvinnelig politiker for å «spise fremmed pølse» fordi hun er gift med en britisk mann, en journalist.