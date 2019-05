Kenyanske dommere nekter å avkriminalisere homoseksualitet

Den enstemmige avgjørelsen fra de tre dommerne fredag er en stor skuffelse for mange kenyanere.

Dagens lov stammer fra 1930-tallet og åpner for å straffe dem som dømmes for homoseksuelle handlinger, med opptil 14 år i fengsel.

LHBTQ-aktivister i Kenya og en rekke andre afrikanske land som har lignende lover, hadde håpet et motsatt utfall som kunne inspirere andre land på kontinentet til å ta opp kampen mot diskrimineringen.

Kjennelsen er resultatet av et søksmål fra tre kenyanske organisasjoner i 2016. Aktivister mener paragrafene som kriminaliserer seksuelle forhold mellom samtykkende voksne av samme kjønn, strider mot grunnleggende rettigheter og dermed er et brudd på Kenyas grunnlov.

«Ikke født sånn»

Da kjennelsen ble lest opp, fastslo hoveddommeren at bestemmelsene ikke er grunnlovsstridige. Hun hevdet dessuten at det ikke er noe sosialt press i Kenya i dag for å legalisere homoseksualitet.

– Vi er trygge på at bestemmelsene ikke krenker retten til verdighet og privatliv, sa Roselyne Aburili.

– Det finnes ikke utvetydig vitenskapelig bevis for at lhbtq-personer er født sånn, sa dommeren videre, noe som førte til gisping og mumling i den fullpakkede rettssalen i Nairobi.

Reaksjonene for øvrig lot ikke vente på seg.

Vold og tortur

– Disse gamle kolonilovene bidrar til at LHBT-folk lider i form av vold, utpressing, trakassering og tortur. De ødelegger folks liv og har ingen plass i et demokratisk kenyansk samfunn, sier National Gay & Lesbian Human Rights Commission i Nairobi.

Minst halvparten av lhbt-personer i Kenya er blitt utsatt for fysiske eller verbale angrep, ifølge kommisjonen. De fleste hendelsene anmeldes ifølge aktivister ikke, fordi ofrene ikke har tillit til at politiet vil beskytte dem.

70 land rundt om i verden kriminaliserer fortsatt likekjønnede relasjoner, ifølge organisasjonen Stonewall UK. 33 av dem er i Afrika, ifølge Human Rights Watch (HRW).

Kjemper videre

– I Kenya er folk skuffet, men de har ikke gitt opp, sier Ingvild Endestad, leder for FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

FRI har støttet to av de tre organisasjonene som tok saken til retten.

– FRIs partnere vil vurdere å anke avgjørelsen, og fortsetter å jobbe med politikere, religiøse ledere og befolkningen for å skape oppslutning om lhbt-personers rettigheter. Denne kampen slutter ikke i dag, sier Endestad i en pressemelding.

Noen i Kenya roser kjennelsen, deriblant Gerald Walterfang i Kenya Christian Professionals Forum, som mener dommerne tar avstand fra en «destruktiv seksuell livsstil».

Forsvart i domstoler

I fjor slo Kenyas president Uhuru Kenyatta fast i et intervju med CNN at lhbt-rettigheter ikke er veldig viktig og hevdet at 99 prosent av befolkningen støtter lovene som kriminaliserer likekjønnede relasjoner.

Kenyanske domstoler har den siste tiden kommet med flere kjennelser som har forsvart lhbt-rettigheter. I fjor fastslo en ankedomstol at det er ulovlig å utføre tvungne anal-undersøkelser for å avklare om menn har hatt sex med menn.

I 2015 slo en domstol fast at Kenyas grunnlov gir vern til minoriteters rettigheter og beordret et myndighetsorgan til å registrere en menneskerettighetsgruppe som representerer lhbt-personer.