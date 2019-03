– Vi er helt sikre på at det ikke er funnet noen bevis på samrøre mellom presidenten og russiske interesser i spesialetterforsker Robert Muellers rapport, sa president Donald Trumps advokat Rudy Giuliani til Fox News fredag kveld.

Mueller overleverte sin sluttrapport til justisminister William Barr fredag. Mueller og hans team har jobbet med etterforskningen i nesten to år, siden mai 2017. 34 personer og tre russiske selskaper er tiltalt som følge av etterforskningen. Ingen amerikanere er imidlertid tiltalt for å ha samarbeidet direkte med russerne om å ha påvirket valgkampen.

President Trumps team sa fredag at de var glade for at etterforskningen endelig var over, og at de var overbevist om at Muellers rapport ville være positive nyheter for presidenten.

– Dette understreker det presidenten har sagt hele tiden – at han ikke har gjort noe galt, sa Giuliani til Fox.

Robert Mueller har levert sin rapport. Den er hemmelig foreløpig, men her er det vi vet.

JIM BOURG / REUTERS

Vil vurdere rapporten

Justisminister Barr skrev i et brev til Kongressen at han har mottatt rapporten, som blir omtalt som «omfattende», og vil vurdere innholdet. Han skrev videre at han ikke har innskrenket Muellers arbeid, og at han vil konferere med Mueller og visejustisminister Rod Rosenstein, som har hatt ansvaret for etterforskningen helt frem til nylig.

Barr sier det kan være mulig for ham å briefe kongressmedlemmer om innholdet i rapporten allerede i helgen. Det betyr at vi relativt raskt kan få et innblikk i hva rapporten inneholder.

Barr kan også bestemme seg for å holde tilbake deler av rapporten.

Trumps støttespillere mener det faktum at Barr trolig kan underrette Kongressen allerede i helgen er et tydelig tegn på at rapporten ikke inneholder graverende opplysninger om presidenten.

– Dette er en grand slam for president Trump, sa jurist Joe diGenova, som har vært rådgiver for Trump om Muelleretterforskningen, til Fox.

Krever rapporten offentliggjort

– Det er helt avgjørende at Barr offentliggjør hele rapporten, sa demokratenes senatsleder Chuck Schumer fredag kveld på en kort pressekonferanse.

Twitter-emneknaggen #releasethereport ble flittig brukt av demokrater og Trumpmotstandere fredag kveld. Samtidig påpekte Trumps tilhengere at det etter nesten tre år med forskjellige etterforskninger ikke er kommet frem bevis på at presidenten har samarbeidet med Russland.

Now that Special Counsel Mueller has submitted his report to the Attorney General, it is imperative for Mr. Barr to make the full report public and provide its underlying documentation and findings to Congress. #ReleaseTheReport pic.twitter.com/v1ROpZBqZJ — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 22, 2019

Demokratene begynte å presse på for å få hele rapporten offentliggjort kort tid etter at det ble kjent at den var avlevert. Flere demokrater har nevnt at det kan være aktuelt å kalle Mueller inn som vitne for en av komiteene i Representantenes hus, der demokratene nå har formannskapet.

Ikke over ennå

Det vil ikke komme flere tiltaler fra Mueller, men en rekke andre granskninger er satt i gang, både i Kongressen og fra føderale og regionale påtalemyndigheter. Det kan være tatt ut tiltaler og åpnet etterforskninger som er unntatt offentlighet. Dersom Mueller har avdekket forhold som er graverende og muligens kriminelle – men ikke relatert direkte til russisk innblanding – kan han ha overført en slik sak til en føderal påtalemyndighet.

Senator Richard Blumenthal (D), som sitter i senatets justiskomité, sa til NBC at han regner det som svært sannsynlig at medlemmer av Trumps familie vil bli tiltalt i en eller flere av sakene som allerede ruller og går.

De ser blant annet på presidentens forretninger, hans interessekonflikter og hans veldedige organisasjon.

Hva som skjer videre med Mueller-rapporten nå er fortsatt ikke helt sikkert. Justisministeren vil vurdere den, og kan gi anbefalinger til Kongressen om hvorvidt det har kommet frem ting som er i strid med grunnloven. Han kan altså også vurdere at det er deler av den som skal forbli hemmelig.

Det vil være opp til Representantenes hus om rapporten har gravd opp noe som er så alvorlig at det må reises riksrett. Demokratenes leder speaker Nancy Pelosi sa nylig at Trump «ikke var verdt det».

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Kom gjerne med innspill til saker eller ting du har lyst å lese mer om. Følg henne på Facebook her.