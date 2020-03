Tusener forsøker å ta seg inn i EU fra Tyrkia

Den tilspissede situasjonen har ført til økt press på grensen mellom Hellas og Tyrkia etter at Ankara fredag kunngjorde at landet har åpnet sin side av grensen for migranter og flyktninger som vil til EU.

EUs utenrikssjef Josep Borrell dro tirsdag til Tyrkia for å diskutere flyktningkrisen, samt situasjonen i syriske Idlib. Under det to dager lange besøket i Tyrkia har han med seg EUs kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarcic.

Fredag innkaller Borrell til ekstraordinært utenriksministermøte i Kroatia for å diskutere forverringen av konflikten.

Har stanset 26.000

Hellas har hindret 26.532 mennesker i å ta seg inn i landet fra Tyrkia i tidsrommet fra lørdag morgen til tirsdag ettermiddag. Videre har Hellas pågrepet 218 personer, opplyser myndighetene i Aten.

– Dette er ikke bare en gresk grense, men også en europeisk grense. Jeg står her i dag som en europeer ved din side, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen tirsdag da hun var på befaring i grenseområdet sammen med EU-president Charles Michel, EU-parlamentets David Sassoli og Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis.

Hellas ber om hjelp

Samme dag forsøkte tusener av mennesker å vasse eller ro over elva Evros, som utgjør en stor del av grensen mellom Hellas og Tyrkia.

Hundrevis har også lagt ut fra den tyrkiske kysten i gummibåter for å nå fram til greske øyer. På øya Lesvos har flere hjelpeorganisasjoner lagt ned sitt arbeid og evakuert sine ansatte etter at de er blitt utsatt for vold fra lokalbefolkningen på øya.

EU-kommisjonen setter av 7 milliarder kroner for å hjelpe Hellas med situasjonen.

EUs grensebyrå Forex sender ytterligere 100 vakter, samt kystvaktfartøy, helikoptre og kjøretøy, for å sikre grensen. Hellas skal også få tilsendt helsepersonell, telt og tepper.

Tyrkia avviser milliardbeløp

– Tyrkia er ingen fiende. Men folk er ikke et redskap som skal brukes for å oppnå et mål, sa von der Leyen tirsdag.

Dagen i forveien fortalte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at han har avvist et tilbud om over 10 milliarder kroner i ekstra bistand.

– Vi vil ikke ha disse pengene, sa presidenten, uten å spesifisere hvilket land som har kommet med tilbudet.

I 2016 inngikk EU og Tyrkia en avtale om at Tyrkia skulle stanse flyktningstrømmen mot Europa i bytte mot titalls milliarder kroner i bistand. EU skulle samtidig ta imot kvoteflyktninger for å avlaste Tyrkia.

Erdogan hevder at EU ikke har oppfylt sin del av avtalen.

Det er Tyrkia som har brutt avtalen, hevdet Mitsotakis tirsdag.

– Dette er ikke lenger et flyktningproblem. Dette er et åpenbart forsøk fra Tyrkia på å bruke desperate folk til å fremme sin geopolitiske agenda, sa han.

1 million syrere

Tirsdag ble minst ni sivile drept i et rakettangrep fra syriske regimestyrker mot den opprørskontrollerte byen Idlib, ifølge eksilgruppen SOHR.

Samtidig tirsdag bekreftet Tyrkia og Syria at et tyrkisk kampfly har skutt ned et fly fra det syriske luftvåpenet, det tredje på få dager.

Nærmere 1 million sivile syrere stanger nå mot grensen til Tyrkia for å slippe unna kampene mellom den russiskstøttede syriske regjeringshærens offensiv mot opprørere og tyrkiske styrker i Idlib-provinsen nordvest i Syria.

Oleg Zhuravlev, som leder Russlands militære koordinering i Syria, sa tirsdag at Tyrkia fører rundt 130.000 flyktninger fra midlertidige leirer nær grensen mellom Tyrkia og Syria, til grensen mot Hellas.

– To tredeler av dem er ikke syrere. De er afghanere, irakere og folk fra afrikanske land, sa han.