Russland: Henlegger saken mot tre søstre som drepte sin voldelige far

Gjennom flere år ble Maria, Angelina og Kristina seksuelt misbrukt og fysisk mishandlet av faren, skrev Aftenposten i fjor.

27. juli 2018 hadde de fått nok. Etter at faren deres hadde sovnet i lenestolen i familiens leilighet i den rolige forstaden til Moskva, angrep de ham med kniv.

Da faren våknet, hadde den eldste datteren, Kristina (19), gått løs på ham med pepperspray. Den yngste datteren, Maria (17), angrep faren med en jaktkniv. Angelina (18) slo ham i hodet med en hammer.

Faren forsøkte å rømme unna døtrene, men kom ikke langt. Han døde i gangen utenfor leiligheten. Ifølge den rettsmedisinske undersøkelsen døde han etter rundt et dusin slag med hammeren og 36 knivstikk.

Demonstrerte til støtte for søstrene

Nå er det klart at den russiske påtalemyndigheten henlegger saken, ifølge kvinnenes forsvarere. Grunnen er ifølge advokatene at påtalemyndigheten anser drapet som selvforsvar.

Påtalemyndigheten har ikke ennå bekreftet at saken henlegges.

Tiltalen skapte debatt i Russland om vold i hjemmet. I Moskva samlet flere hundre personer seg utenfor hovedkvarteret til byrået som sto bak etterforskningen.

Flere kulturpersonligheter tok også de tre søstrene i forsvar, og det ble holdt en demonstrasjon i Moskva til støtte for søstrene.

Vold i hjemmet, med unntak av de aller groveste tilfellene, ble avkriminalisert i Russland i 2017. Søstrenes forsvarere og aktivister har hele tiden ment at de tre ble tvunget til å drepe sin egen far for å overleve.